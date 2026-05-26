Banco de Bogotá apuesta por aumentar cartera sostenible; recibió recursos del IFC por US$150 millones

Uno de los primeros movimientos Banco de Bogotá bajo el liderazgo de Juan Carlos Echeverry tiene que ver con el impulso a su cartera de créditos que cumplan con criterios asociados a la sostenibilidad.
Como parte de este objetivo, la entidad bancaria, parte del Grupo Aval, y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, anunciaron el cierre de una estructura de financiamiento por US$150 millones.
Esta operación tiene como objetivo dinamizar la cartera verde y acelerar la transición energética en Colombia.
Además, Banco de Bogotá es la primera entidad financiera en América Latina en concretar una operación bajo un marco de transición energética verificado y de carácter público, que busca impulsar la transición en el país.
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Detalles de la financiación
La estructura de este crédito, según se informó, introduce un modelo de financiamiento híbrido pionero que combina la inyección de capital con asistencia técnica especializada de alto nivel. Al aterrizarla, la movilización de US$150 millones se distribuirá así:
La mayor proporción irá a construcción sostenible (50 %) y estará destinada exclusivamente a proyectos con certificación EDGE Advanced o estándares internacionales homologables como LEED Gold y Platinum. El enfoque principal será la reducción de la huella hídrica y energética en el sector constructor nacional.
Al ser consultado por Valora Analitik sobre los motivos de movilizar más fondos a la vivienda, Echeverry explicó que “el país necesita mucha más construcción de vivienda de la que estamos teniendo”.
“Hay constructores, hay apetito, y lo único que estamos diciendo es que los estándares sean estándares de transición, estándares sostenibles medioambientalmente. Pero se necesita mucha más financiación de la construcción en Colombia”, agregó.
Otros sectores que recibirán financiación
Otro porcentaje irá a finanzas de la transición energética (20 %), con recursos dirigidos a apoyar a las empresas en sus planes de reconversión tecnológica y eficiencia operativa.
Adicionalmente, se pondrán recursos para entregar créditos a pymes (30 %), con el objetivo de impulsar el desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas.
La operación integra un componente no financiero de US$90.000 destinado a una consultoría técnica estratégica que acompañará a clientes con flotas vehiculares en su migración hacia tecnologías de bajas emisiones, mitigando riesgos operativos y mejorando su eficiencia en costos de logística.
“Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso de apoyar el crecimiento económico sostenible en Colombia, facilitando el acceso a financiamiento de largo plazo para sectores que son clave para la creación de empleo y la competitividad”, dijo Elizabeth Martínez Marcano, directora de división para Colombia, Región Andina y el caribe de IFC.