Así van los grandes proyectos de hospitales, colegios y acueductos que se construirán en Colombia por APP

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avanza en la estructuración de varios proyectos de infraestructura social y hospitalaria en el país, entre ellos el Hospital Cancerológico en Bogotá, el Hospital Simón Bolívar y la Clínica Materno Infantil Rafael Calvo en Cartagena.
Así lo aseguró Julián Rueda, vicepresidente de estructuración de la ANI, quien explicó que la entidad asumió nuevas competencias tras la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
“La ANI, de acuerdo con la instrucción que tenemos por el Plan Nacional de Desarrollo, tiene la posibilidad de empezar a desarrollar proyectos de infraestructura social”, señaló el funcionario. Según explicó, el artículo 105 de esa hoja de ruta habilitó a la entidad para estructurar proyectos relacionados con hospitales, alcantarillados y colegios.
Rueda indicó que uno de los proyectos más avanzados es el del Hospital Simón Bolívar, en Bogotá, que se encuentra en etapa de cierre y coordinación con el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bogotá.
“Estamos esperando que este año podamos hacer el lanzamiento de este proyecto tan importante, que sería, junto con el Hospital de Bosa, otro caso exitoso de APP hospitalaria en el país”, afirmó.
En paralelo, la ANI también avanza en la estructuración del Hospital Cancerológico. El vicepresidente de estructuración aseguró que la entidad está próxima a cerrar un convenio de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitirá garantizar recursos para el diseño del proyecto.
“Estamos esperando poder hacer el cierre del convenio de cooperación con el BID antes de finalizar mayo. Eso permitirá garantizar los recursos para la estructuración de esta iniciativa”, explicó.
Otro de los proyectos priorizados es la Clínica Materno Infantil Rafael Calvo, en Cartagena. Según Rueda, el BID aportará cerca de US$2 millones para cofinanciar la estructuración, mientras que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la Gobernación y la Alcaldía también participarán en el financiamiento.
La ANI espera firmar un convenio interadministrativo entre las entidades involucradas para avanzar en la estructuración del proyecto durante el segundo semestre de 2027.
El funcionario destacó además el papel de organismos multilaterales y entidades financieras en el desarrollo de estas iniciativas. Mencionó el apoyo del BID, la CAF, la IFC y la FDN, así como recursos provenientes del Fondes para financiar etapas de preinversión.
Proyectos de educación
Además de hospitales, la ANI también trabaja en proyectos de infraestructura educativa en Soacha y Cali, así como en iniciativas de acompañamiento técnico para obras estratégicas como el alcantarillado del Magdalena en Santa Marta y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Cúcuta.
“Tenemos un portafolio de proyectos muy importante y seguiremos apoyando a las entidades territoriales y departamentales en la maduración de estas iniciativas”, concluyó Rueda.