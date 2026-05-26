La ministra de Transporte, María Fernanda rojas, confirmó este martes que el megaproyecto que el megaproyecto Conexión Centro en el Eje Cafetero fue rechazado, con lo cual las vías de esta región del país pasarán a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías) una vez termine el contrato actual, lo cual está previsto para 2027.
.Según la funcionaria, la decisión ya fue proferida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y se encuentra en trámites legales para quedar en firme, según una declaración dada desde la región.
Horas antes, en una publicación en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro había anticipado la decisión. Según escribió el mandatario, la continuación de Autopistas del Café “será retomada como obra pública y no habrá más peajes en el corazón de Colombia”.
Incluso, afirmó que esta misma medida se tomará con toda concesión que termine su contrato, lo cual pasará también -por ejemplo- con las carreteras en el Oriente antioqueño y de la vía entre ese departamento y Bogotá.
¿Por qué el megaproyecto Conexión Centro fue rechazado?
Con esta decisión el Gobierno rechazó una iniciativa clave para conectar de manera eficiente al centro del país con el puerto de Buenaventura, un nodo marítimo estratégico por donde ingresa el 35 % de las importaciones nacionales.
La obra buscaba ejecutar nuevas obras y mejoramientos en los corredores viales de Armenia – Pereira – Manizales y Calarcá – La Paila, cubriendo una extensión total de 317 kilómetros.
Además, contemplaba la construcción de 77 kilómetros de vía nueva y la edificación de intersecciones, puentes y viaductos, así como el mantenimiento y operación de todo el corredor vial en el Eje Cafetero y su conexión con el Valle del Cauca.
La propuesta era el resultado de más de ocho años de un proceso de estructuración técnica, periodo en el cual el diseño original fue ajustado para incorporar las necesidades y solicitudes manifestadas de manera directa por los grupos de interés del proyecto, quienes plantearon sus inquietudes en múltiples espacios de socialización.
En materia de impacto socioeconómico, la iniciativa privada proyectaba una inversión cercana a los $7 billones y preveía la generación de 54.000 puestos de trabajo.
Las decisiones de Petro en infraestructura
La decisión del presidente Petro de rechazar el megaproyecto Conexión Centro se suma a otras tomadas en los últimos años, mediante las cuales el Gobierno ha impactado al sector constructor.
Por ejemplo, en el pasado, congeló las tarifas de peajes, generando un hueco financiero para decenas de concesiones e, incluso, abriendo la puerta para varias demandas que ya ha perdido la Nación.
De igual forma, a inicios de 2026 cambió las vigencias futuras (dineros que se pagan anualmente a las concesiones) de dos contratos, pese a que esto está prohibido por ley. La medida golpeó a los proyectos del Canal del Dique y Mulaló – Loboguerrero.
En general, el mandato de Petro ha avanzado poco en concesiones de transporte, a tal punto que solo entregó cuatro APP: el Canal del Dique, la ampliación del aeropuerto de Cartagena, el tren La Dorada – Chiriguaná y la vía Estanquillo – Popayán.
Se trata de la cifra más baja de los últimos gobiernos, teniendo en cuenta que Iván Duque adjudicó siete y Juan Manuel Santos superó los 30.
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