Expertos se reunirán en Medellín para el foro Gerencia 4.0: el nuevo perfil del líder tecnológico; detalles y anuncios

En Colombia, mientras la inversión en tecnología crece, las empresas enfrentan una escasez crítica de talento. Según informes de Fedesoft y el último reporte del sector TIC, el país requiere más de 112.000 profesionales en TI, tras haber quedado más de 14.000 vacantes sin ocupar tan solo en el último año
Esta situación es especialmente alarmante en cargos directivos. Actualmente, el 68 % de las empresas en Colombia reporta dificultades para encontrar talento calificado, situando a la tecnología como el tercer sector más afectado por la escasez, después de salud y consumo.
Ante este déficit que compromete la productividad, representantes del ecosistema digital se darán cita el jueves 28 de mayo en Ruta N, Medellín, para debatir sobre el nuevo perfil del líder tecnológico.
Foro: “Gerencia 4.0: el nuevo perfil del líder tecnológico”
El foro contará con la visión de Esteban Molina Cárdenas, site manager en Globant, quien analizará cómo las multinacionales están transformando sus criterios de búsqueda.
Al respecto, Jorge Mauricio Sepúlveda Castaño, decano de la Facultad de Ingenierías de Uniremington, expresa que “las empresas necesitan líderes capaces de alinear las tecnologías con la estrategia del negocio, dirigir proyectos TI con impacto real y tomar decisiones basadas en valores”.
De hecho, la urgencia es real: para final de 2026 se proyecta que el 80 % de las empresas colombianas habrá integrado inteligencia artificial en sus operaciones. Sin embargo, aunque el 76 % ya inició procesos de transformación digital, únicamente, por falta de líderes estratégicos, el 5 % lo ha logrado efectivamente.
Una respuesta académica con alta rentabilidad profesional
En el marco de este debate, y como solución a la brecha tecnológica ya descrita, Uniremington presentará oficialmente la maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información (Resolución 009222 de 2026 del MEN).
En el contexto actual, esta maestría busca formar a los profesionales que el mercado demanda de manera urgente, ofreciendo un panorama laboral altamente competitivo:
En primer lugar, salarios de élite, teniendo en cuenta que, en 2026, los directores de servicios de TI en Colombia perciben ingresos entre $4,8 millones y $ 19,1 millones mensuales.
Adicionalmente, beneficios del posgrado, porque mientras un ingeniero de sistemas promedio gana $3.076.640, aquellos con posgrado en Gerencia de TI pueden alcanzar salarios de hasta $ 7.000.000.
Finalmente, especialización crítica. La maestría que oferta Uniremington incluye la formación clave en gerencia de seguridad de la información, aspecto esencial en un contexto donde el MinTIC ha tenido que abrir 10.000 becas de emergencia en ciberseguridad para mitigar riesgos nacionales.