Contraloría detecta manejo irregular de dineros públicos en cementerios distritales; caso irá a Fiscalía

La Contraloría de Bogotá declaró responsable fiscal al concesionario de cementerios distritales por detrimento superior a $7.512 millones.
Las irregularidades se habrían dado bajo el contrato de concesión 415 de 2021, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., operador de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín.
La decisión estableció que el concesionario incumplió las obligaciones relacionadas con el manejo y centralización de los recursos provenientes de los servicios funerarios.
¿Qué dijo la investigación de los cementerios distritales?
La investigación determinó que parte de los recursos fueron manejados en cuentas bancarias no autorizadas y mediante recaudos en efectivo que no ingresaron a las cuentas fiduciarias definidas en el contrato para la administración de los dineros públicos.
De acuerdo con el proceso fiscal, el 37,57 % del recaudo total de la concesión se realizó en efectivo directamente en las ventanillas de los cementerios, sin que esos recursos fueran trasladados a las cuentas fiduciarias oficiales.
“El manejo de los recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Este fallo busca proteger el patrimonio de Bogotá y garantizar que los recursos de la ciudad sean administrados correctamente”, afirmó Daniel Camilo Castilla, director de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá.
El fallo también ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes sobre los hechos identificados dentro del proceso.
La UAESP informó que actualmente adelanta las actuaciones contractuales, administrativas y jurídicas necesarias para el cierre y liquidación del contrato anterior, así como las acciones correspondientes orientadas a garantizar la adecuada defensa de los intereses del Distrito, la continuidad en la prestación de los servicios funerarios y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control institucional sobre la operación de los cementerios distritales.