Más bancos en Colombia apuntan a simplificar pagos inmediatos entre empresas; estas son las nuevas opciones

El sistema financiero colombiano continúa avanzando hacia esquemas de pagos inmediatos e interoperables para empresas, tras la masificación de opciones enfocadas en personas y soluciones de bajo valor.
Ahora, Bancolombia y BBVA Colombia anunciaron nuevas alternativas que permitirán realizar transferencias empresariales en tiempo real, eliminando parte de las fricciones asociadas a los modelos tradicionales de pagos interbancarios.
Las iniciativas buscan facilitar procesos como pagos de nómina, proveedores, devoluciones y transferencias empresariales, en un contexto en el que las compañías demandan mayor velocidad, disponibilidad permanente y automatización financiera.
Relacionado: Ranking de bancos: Entidades extranjeras destacaron y Bancolombia redujo sus ganancias en el primer trimestre de 2026
Bancolombia habilita pagos inmediatos empresariales
Bancolombia anunció el lanzamiento de sus Pagos Inmediatos Empresariales, una solución que permitirá a las compañías realizar pagos de nómina y proveedores hacia cuentas de otros bancos en segundos, cualquier día y a cualquier hora.
La entidad explicó que el servicio permitirá enviar recursos hacia cuentas de ahorro, corrientes y depósitos electrónicos de otras entidades financieras, eliminando las restricciones de horarios bancarios y los tiempos de espera asociados a los modelos tradicionales por ciclos.
Uno de los puntos clave de la solución es que las empresas podrán seguir utilizando los canales que ya emplean actualmente, como la Sucursal Virtual Negocios y los sistemas Host to Host (H2H), sin necesidad de realizar nuevas integraciones o habilitaciones adicionales.
Según Bancolombia, la herramienta utiliza los rieles de pago de Transfiya, el servicio de transferencias inmediatas de ACH Colombia, lo que permite garantizar trazabilidad, seguridad y confirmación en tiempo real de las operaciones.
Además, la entidad señaló que próximamente incorporará pagos individuales y pagos mediante llaves interoperables.
BBVA Colombia apuesta por pagos híbridos con llaves y cuentas
Por su parte, BBVA Colombia presentó una solución de pagos inmediatos empresariales interoperables que permitirá operar tanto mediante llaves como a través de transferencias cuenta a cuenta entre diferentes bancos.
La entidad aseguró que se convierte en el primer banco del país en ofrecer ambas capacidades de forma simultánea para empresas.
El modelo de BBVA funcionará bajo un esquema híbrido: las empresas podrán realizar pagos inmediatos usando llaves interoperables por montos de hasta $11,5 millones o hacer transferencias inmediatas cuenta a cuenta por valores de hasta $250 millones dentro de una misma operación empresarial.
De acuerdo con la entidad, esto permitirá que las compañías escojan el mecanismo más conveniente según cada necesidad operativa, ya sea priorizando simplicidad mediante llaves o realizando pagos empresariales de mayor valor mediante cuentas tradicionales.
BBVA indicó además que la funcionalidad estará disponible 24/7 y permitirá validar y confirmar transacciones en segundos, reduciendo reprocesos, incertidumbre y dependencia de ciclos bancarios tradicionales.
La entidad espera procesar más de tres millones de transacciones mensuales en tiempo real y beneficiar a más de 100.000 empresas clientes del banco.