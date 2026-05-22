Permoda, dueña de la conocida marca de ropa KOAJ, busca mejorar su producción; recibió importantes recursos

La empresa colombiana de moda Permoda, propietaria de la marca KOAJ, recibió una financiación por $106.800 millones por parte de BBVA Colombia para avanzar en proyectos enfocados en sostenibilidad y eficiencia hídrica dentro de sus procesos de producción.
Los recursos estarán destinados a fortalecer infraestructura orientada a reducir el consumo de agua y aumentar su reutilización en operaciones industriales, en medio de los desafíos ambientales que enfrenta el sector textil.
De acuerdo con la compañía, el objetivo es reutilizar cerca del 74 % del agua empleada en sus procesos para 2030, mediante inversiones en sistemas de tratamiento y recirculación dentro de sus plantas.
La financiación hace parte del Bono Azul de BBVA, iniciativa enfocada en apoyar proyectos relacionados con protección y uso eficiente del recurso hídrico en Colombia.
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Detalles de la alianza entre Permoda y BBVA Colombia
Además del crédito principal, la operación incluye una línea de Leasing Verde por $35.600 millones adicionales para fortalecer inversiones asociadas a infraestructura hídrica.
Entre los proyectos contemplados están la ampliación de su planta de tratamiento de aguas residuales de cero descarga y la implementación de sistemas de ósmosis para reutilización de agua.
La compañía explicó que estas inversiones buscan hacer más eficientes procesos intensivos en consumo hídrico, como lavado y teñido de prendas.
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Financiación ligada a metas de sostenibilidad
La estructura de la operación corresponde a un préstamo vinculado a indicadores de desempeño sostenible (KPI-Linked Loan), mecanismo mediante el cual las condiciones financieras dependen del cumplimiento de metas ambientales.
En este caso, el indicador central será el avance en recirculación de agua frente al consumo total de la operación.
La transacción fue estructurada bajo los Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad de la Loan Market Association y contó con una validación independiente emitida por Triple Sustainability.
BBVA señaló que este tipo de operaciones hacen parte de su estrategia para acompañar procesos de transición sostenible en distintos sectores económicos.
Por su parte, Permoda indicó que las inversiones permitirán acelerar cambios en sus procesos productivos y avanzar hacia modelos de operación con menor impacto ambiental.
La operación también contó con acompañamiento de IFC, entidad que destacó el proyecto como una iniciativa pionera en temas de circularidad hídrica dentro de la industria textil en Colombia.