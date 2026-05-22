Flypass amplía su cobertura de parquímetros en Antioquia.

Flypass, la empresa que abrió el camino del pago electrónico para servicios de movilidad en Colombia como peajes y parqueaderos, continúa fortaleciendo su ecosistema de movilidad inteligente con la apertura de nuevas celdas de parquímetros en los municipios antioqueños de Santa Fe de Antioquia y Santa Rosa de Osos.
La compañía, que desde hace 18 años se ha consolidado como pionera en el país al innovar en soluciones de pago electrónico para el vehículo, funciona como una billetera electrónica que ayuda a reducir fricciones, filas y tiempos de espera en la vía, permitiendo que sus más de 640 mil usuarios gestionen diferentes servicios de movilidad desde su cuenta o aplicación.
Con esta expansión, Flypass supera las 15.000 celdas habilitadas para pago digital en ciudades y municipios como Medellín, Bogotá, Caldas, Santa Fe de Antioquia y Santa Rosa de Osos, fortaleciendo su presencia como referente nacional en movilidad inteligente.
En Santa Fe de Antioquia fueron habilitadas 135 nuevas celdas y en Santa Rosa de Osos 110, ubicadas estratégicamente en el parque principal y sus alrededores, con el objetivo de facilitar el estacionamiento regulado y permitir que los usuarios paguen directamente desde la App Flypass.
Las zonas de estacionamiento regulado, conocidas popularmente como parquímetros, cumplen una función clave en la organización del espacio público, el mejoramiento de la movilidad y la optimización del uso de las vías urbanas. En ese propósito, Flypass busca convertirse en un aliado tecnológico para las ciudades.
“Desde Flypass soñamos con acompañar a las ciudades en su transformación hacia territorios más inteligentes. La apertura de estos nuevos servicios representa un paso importante hacia una movilidad más organizada, eficiente y conectada con las necesidades de los ciudadanos. Esperamos cerrar este año con cerca de 10 puntos habilitados para el pago de parquímetros a través de la App Flypass”, afirmó Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass y F2X.
Estos dos nuevos municipios se habilitan bajo el modelo de autogestión, en el que el usuario programa directamente desde la aplicación el tiempo de estacionamiento y el vehículo que está utilizando. Este modelo ya opera exitosamente en ciudades y municipios como Bogotá y Caldas.
Por su parte, Medellín fue la primera ciudad en adoptar estas tecnologías de pago; sin embargo, actualmente funciona bajo un modelo semiasistido. La expectativa en los próximos meses es migrar hacia un esquema de autogestión, como el que ya opera en los demás municipios, con el objetivo de facilitar la operación y mejorar la experiencia de los usuarios.
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¿Cómo pagar los parquímetros con la App Flypass?
1. Abre la App Flypass y selecciona la opción “Parquímetros”.
2. Autoriza el acceso a tu ubicación.
3. La App identificará automáticamente las celdas cercanas.
4. Selecciona el parquímetro en el mapa y revisa la tarifa, tramo y horario.
5. Ingresa la placa del vehículo y define el tiempo que necesitas.
6. Autoriza el pago y listo.
Beneficios de pagar los parquímetros con Flypass
- Pago 100 % digital y sin necesidad de efectivo.
- Posibilidad de usar medios de pago vinculados o saldo recargado en la cuenta Flypass.
- Alertas inteligentes 5 o 10 minutos antes de que finalice el tiempo previamente pagado, permitiendo al usuario adicionar más tiempo o finalizar la transacción oportunamente.
- Mayor autonomía para gestionar el estacionamiento desde el celular.
- Ahorro de tiempo al evitar filas o esperas.
Con este crecimiento, Flypass continúa fortaleciendo su apuesta por una movilidad más simple, digital y eficiente para los colombianos, promoviendo ciudades más organizadas, conectadas e inteligentes.
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