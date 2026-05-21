ACH Colombia lanza nuevo servicio para que las empresas transfieran dinero en tiempo real

El ecosistema de pagos sigue evolucionando, no solo para pequeños montos y movimientos de dinero entre personas. Las empresas también están encontrando soluciones que facilitan sus negociaciones.
ACH Colombia anunció el lanzamiento de Cuenta a Cuenta, una nueva solución de enfocada en transferencias empresariales en tiempo real dentro del ecosistema financiero colombiano.
La herramienta está diseñada para operaciones entre empresas (B2B) de alto valor y permitirá realizar transacciones sin restricciones horarias, en medio de la creciente demanda de servicios financieros más ágiles para empresas.
Según explicó la firma, la solución busca reducir tiempos en procesos empresariales relacionados con pagos y movimientos de recursos, impactando áreas como liquidez y operación corporativa. Al anunciar este nuevo servicio, Juan Diego Jaramillo González, Vicepresidente Comercial de ACH Colombia, dijo que «la apuesta es continuar construyendo infraestructuras que le permita a las empresas moverse a la velocidad que exige el mercado.”
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Detalles del nuevo servicio para empresas
Cuenta a Cuenta permitirá realizar pagos de nómina y proveedores, dispersión de subsidios, transferencias entre entidades gubernamentales, recaudo de facturas y recargas de saldo para usuarios de casas de apuestas.
La infraestructura de la plataforma, de acuerdo con ACH Colombia, fue desarrollada con estándares orientados a operaciones de alto volumen y transacciones empresariales.
La organización indicó que el servicio ya inició operaciones con participación de entidades financieras del país, las cuales integrarán la solución dentro de sus propios portafolios de servicios.
Con este lanzamiento, ACH Colombia amplía su oferta de soluciones de pagos digitales en medio del avance de sistemas de transferencias inmediatas y mayor digitalización del sistema financiero colombiano.