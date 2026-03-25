ACH Colombia lanza TESO, plataforma que promete revolucionar la gestión de pagos empresariales

En un movimiento de necesidades para el tejido empresarial colombiano, ACH Colombia presentó oficialmente TESO, una plataforma diseñada para centralizar y simplificar la gestión de pagos de empresas de todos los tamaños.
La solución nace después de un año de escuchar directamente a los tesoreros de pequeñas, medianas y grandes organizaciones, identificando un dolor recurrente: la ineficiencia y el riesgo operativo de procesar cientos o miles de pagos de forma manual.
Juan Diego Jaramillo, vicepresidente comercial de ACH Colombia, explicó en entrevista con Valora Analitik el origen de esta iniciativa.
«El año pasado, PSE cumplió 20 años. Siempre hemos escuchado a las entidades financieras y a los usuarios finales, pero había un segmento que no era tan evidente para nosotros: el mundo de las empresas, las organizaciones y el gobierno», señaló Jaramillo.
La conclusión fue contundente: mientras un hogar enfrenta el tedio de pagar unos pocos recibos, una empresa puede tener la necesidad de ejecutar miles de pagos de facturas, impuestos, nóminas y proveedores, disponiendo de múltiples recursos para hacerlo uno a uno.
TESO llega para resolver esa ecuación. Se trata de un portal web de fácil acceso en el que los tesoreros empresariales pueden, en un solo lugar y con un solo clic, cargar masivamente sus facturas, planillas de nómina u órdenes de pago y ejecutar la transacción.
«Ponen al final pagar, pagan a través de un solo PSE, y ACH se encarga de hacer la dispersión de los pagos a través de los distintos ciclos que tenemos», detalló el directivo.
Beneficios para las empresas con control de los pagos
La propuesta de TESO se centra en atacar las principales fricciones de las tesorerías. Estos son los beneficios más destacados para los empresarios colombianos:
1. Optimización de recursos y tiempo: El beneficio más inmediato es el ahorro de tiempo. Lo que antes requería horas de trabajo manual y la dedicación de uno o varios colaboradores para cargar pagos individuales, ahora se reduce a un proceso de carga masiva. «La empresa gana un manejo acertado de los recursos porque ya no tiene que disponer de una persona para que cargue uno a uno, sino que simplemente hace un archivo, pone ‘enter’ y ya», afirma Jaramillo.
2. Mitigación del riesgo operacional: El proceso manual no solo es lento, sino que es una fuente constante de errores. Digitaciones equivocadas, montos incorrectos o datos mal ingresados son riesgos latentes. Al automatizar y centralizar la operación en una sola plataforma, TESO disminuye drásticamente esos «errores operacionales», protegiendo la liquidez y la integridad de las finanzas corporativas.
3. Democratización del acceso y costo transparente: Históricamente, las grandes corporaciones han tenido la posibilidad de negociar reciprocidades y tarifas preferenciales con los bancos. Las pymes, en cambio, enfrentaban costos dispares y debían someterse a las tarifas de cada entidad. «En un solo lugar, en un solo costo, no tiene que ir a reciprocidades», explica Jaramillo. Además, el modelo de negocio es simple y transparente: ACH Colombia no cobra por el uso del portal, ni por la vinculación, ni una mensualidad. Solo se cobra una tarifa por cada transacción, la cual varía según el volumen, abaratándose a medida que la empresa más utiliza el servicio.
4. Un solo portal para todo: La plataforma unifica en un solo tablero de control el pago de facturas de servicios públicos, impuestos, obligaciones con proveedores y la dispersión de nómina. Esto simplifica la administración y da una visibilidad completa del flujo de egresos.
Jaramillo confirmó que TESO ya cuenta con 55 empresas operando en la plataforma, lo que demuestra que es «una situación ya probada». El objetivo para este año es ambicioso pero medido: escalar a 500 empresas de todos los tamaños, para que en 2027 el crecimiento sea más acelerado, una vez se hayan afinado detalles como la integración con diferentes ERPs y políticas de seguridad informática.
En una primera fase, TESO operará con los cinco ciclos tradicionales de compensación de ACH, pero la hoja de ruta incluye una de las evolutivas más esperadas por el mercado. «Una de las evolutivas en el tiempo será seguramente pegarnos al mundo de las inmediatas, que es lo que viene para el ecosistema», adelantó Jaramillo, refiriéndose a la integración con la inminente realidad de los pagos inmediatos en Colombia.
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