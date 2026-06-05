¿Dónde están las oportunidades para invertir en 2026?: los datos claves que deja mayo, según Colfondos

En un escenario marcado por inflación persistente, elecciones presidenciales en Colombia y cambios en las expectativas sobre las tasas de interés globales, la visión mensual de inversiones de Colfondos es clara: la diversificación y el largo plazo siguen siendo las mejores herramientas para navegar la volatilidad de los mercados.
Mayo fue un ejemplo de ello. Mientras algunos mercados alcanzaron máximos históricos, otros enfrentaron presiones derivadas del aumento de la inflación y de la expectativa de que las tasas de interés permanezcan elevadas durante más tiempo.
Por eso, en A fondo con las inversiones presentamos algunos de los principales datos del mes que deben tener en cuenta inversores y ahorradores en Colombia.
Estados Unidos y Japón impulsan el optimismo global
Las mejores noticias para los inversionistas llegaron desde los mercados desarrollados. En Estados Unidos, el índice S&P 500 avanzó más de 5 % durante mayo y alcanzó nuevos máximos históricos, impulsado por los sólidos resultados empresariales y el liderazgo de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.
Sin embargo, el panorama no estuvo exento de riesgos. La inflación anual en Estados Unidos volvió a acelerarse hasta 3,8 %, su nivel más alto desde 2023, lo que redujo las expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Otra de las grandes sorpresas del mes fue Japón. Su principal índice bursátil, el Nikkei, registró una valorización cercana al 12 %, apoyado por una economía más fuerte de lo previsto y por el buen comportamiento de las exportaciones. Para muchos inversionistas, Japón se consolidó como uno de los mercados más atractivos del mundo durante mayo.
Europa y China avanzan con más cautela
En Europa, el escenario fue más desafiante. La inflación de la zona euro volvió a subir hasta 3 %, mientras el crecimiento económico continuó mostrando señales de debilidad. Esto ha llevado a que algunos analistas anticipen nuevas alzas de tasas por parte del Banco Central Europeo durante los próximos meses.
China, por su parte, mostró señales mixtas. Aunque las exportaciones crecieron más de 14 % anual y el comercio exterior mantuvo una dinámica positiva, el consumo interno y algunos indicadores de actividad económica reflejaron una recuperación más lenta de la esperada, lo que sigue generando cautela entre los inversionistas.
Colombia muestra resiliencia pese a la incertidumbre
En el ámbito local, en medio de la coyuntura por elecciones presidenciales, la economía colombiana continuó sorprendiendo positivamente. Durante el primer trimestre del año el PIB creció 2,2 %, mientras que las ventas minoristas aumentaron 13,4 % y la producción industrial avanzó 3,9 %, evidenciando una recuperación más sólida de la actividad económica.
No obstante, la inflación sigue siendo uno de los principales desafíos. En abril alcanzó 5,68 %, alejándose temporalmente de la meta del Banco de la República y reforzando la expectativa de que las tasas de interés permanezcan elevadas durante más tiempo.
En los mercados financieros, los títulos de deuda pública colombiana (TES) registraron una valorización cercana a 0,93 %, beneficiándose de las altas tasas actuales. Por su parte, la bolsa colombiana tuvo un comportamiento estable, mientras que el dólar cerró mayo alrededor de los $3.678, afectado por la volatilidad política y la caída de los precios internacionales del petróleo.
La lección para los inversionistas
Más allá de los movimientos de corto plazo, el mensaje de Colfondos es que los mercados siguen ofreciendo oportunidades para distintos perfiles de riesgo.
Las acciones internacionales continúan beneficiándose de tendencias estructurales como la inteligencia artificial y la innovación tecnológica, mientras que la renta fija ha recuperado protagonismo gracias a los altos niveles de tasas de interés.
Por ello, la recomendación de Colfondos es mantener portafolios diversificados y alineados con los objetivos de cada inversionista. En un entorno donde la inflación, la política y los factores geopolíticos seguirán generando volatilidad, la disciplina y el largo plazo continúan siendo los principales aliados para construir patrimonio.