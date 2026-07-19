Mercados en Colombia replican «efecto Chile» tras elecciones: euforia en dólar, acciones y TES podría corregir

En las últimas semanas, los mercados financieros en Colombia han experimentado una notable transformación que evoca lo vivido en Chile durante las elecciones de 2025, tanto en su auge como en su caída.
El triunfo de la oposición de derecha en las urnas ha desatado un rally de optimismo que se refleja en un fortalecimiento del peso, un repunte en el mercado de acciones y una mayor confianza en los títulos de deuda pública (TES). Sin embargo, analistas de advierten que esta luna de miel podría estar entrando en una zona de sobrerreacción antes de dar paso a un ajuste natural.
El comportamiento de los activos locales en Colombia empezó a cambiar mucho antes de que se abrieran las urnas para la segunda vuelta.
Según informes de Aval Asset Management, el mercado entró en modo elecciones meses atrás, determinando el precio de los activos en función de las encuestas que mostraban un fortalecimiento del candidato de derecha, Abelardo De La Espriella.
Este fenómeno de anticipación es una constante histórica: los mercados tienden a incorporar las expectativas de un cambio hacia políticas más ortodoxas y proempresa.
Luego, tras la confirmación del triunfo de De La Espriella el pasado 21 de junio, la tendencia se profundizó, impulsada por la promesa de un modelo económico menos centrado en el Estado y más respetuoso de las instituciones independientes, como el Banco de la República.
El espejo chileno
Colombia está siguiendo un guion casi idéntico al que protagonizó Chile hace apenas un año. En 2025, el mercado austral reaccionó con un optimismo desbordado ante la victoria de José Antonio Kast. En aquel momento, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago alcanzó máximos históricos (rozó los 10.000 puntos) y el peso chileno se apreció con fuerza (cotizó en 914 pesos, su valor más bajo en un año) frente al dólar.
Los analistas de BTG Pactual destacaron entonces que el mercado valoraba la «estabilidad del marco regulatorio» porque esta permitía reforzar la confianza y la necesidad de acuerdos legislativos en un Congreso dividido.
Incluso BMI, filial de Fitch para investigación de mercados, destacó recientemente la disciplina fiscal estricta tras la victoria de Kast, pues tras asumir el poder, el mandatario demostró su compromiso con la austeridad mediante recortes inmediatos al gasto público que ya se refleja en las cuentas fiscales y que llevó las proyecciones de la firma de déficit a un 1,5 % del PIB este año.
En consecuencia, a nivel regional, BMI ubica a Chile dentro de una tendencia de giro hacia gobiernos más «amigables con el mercado» y fiscalmente conservadores, lo que en teoría debería apoyar el sentimiento de los inversionistas a largo plazo.
No obstante, una vez pasada la euforia inicial, los activos financieros en Chile experimentaron una corrección del 11 % en las acciones, un aumento del 10 % en la tasa de cambio y un incremento de 50 puntos básicos en la rentabilidad de la deuda pública. Este ajuste ocurrió porque el foco de los inversionistas se desplazó de las promesas de campaña a la capacidad real de ejecución del nuevo gobierno, según Aval Asset Management.
Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, señaló que Colombia parece estar siguiendo los pasos, pues se encuentra actualmente en una fase de valorización acelerada que podría extenderse hasta los días previos a la posesión presidencial el 7 de agosto.
Sin embargo, en su informe titulado «El día después del cambio de gobierno» advierte que los activos se acercan a una zona de sobrecompra, es decir, ya se han alejado de su valor real, lo que sugiere un agotamiento de compradores y un inminente retroceso en su valor.
Hacia dónde se pueden mover los mercados en Colombia
Basados en lo ocurrido en Chile, los analistas de Aval Asset Management advierten que si la tendencia se repite en Colombia se daría una corrección natural al alza para la tasa de cambio, que regresaría a los $3.550, desde mínimos de casi $3.200 de mediados de julio, así como una toma de utilidades en renta variable que modere las ganancias recientes.
En la misma línea, se estima un ajuste al alza en las tasas de los títulos de deuda pública de al menos 50 puntos básicos, tal como ocurrió en Chile, lo que se traduce en cifras superiores al 12 % para los papeles a 10 años, que actualmente rondan el 11,7 %. Juan David Ballén enfatizó que esta corrección en los TES podría ser incluso mayor en Colombia que en Chile, debido a que nuestro país no cuenta con grado de inversión, lo que obliga a los mercados a exigir una mayor prima de riesgo.
La tesis central de Ballén y su equipo es que el mercado ya ha descontado las buenas noticias del giro político. «Una vez el nuevo gobierno asume el poder, la atención deja de centrarse en las expectativas y pasa a enfocarse en la capacidad real de implementar reformas y cumplir las promesas de campaña», sostiene el informe.
En este sentido, los inversionistas estarán vigilantes ante la gobernabilidad de De La Espriella en un Congreso fragmentado y su capacidad para reducir el déficit fiscal sin deteriorar la estabilidad social.
Esta posible corrección, según Ballén, no implicaría necesariamente un empeoramiento de los fundamentos económicos, sino un ajuste saludable tras un periodo de optimismo excesivo.