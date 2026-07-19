Grupo Argos presentó el lanzamiento de su nueva campaña ‘Construyendo Colombia’, una iniciativa que busca dar a conocer cómo a través de la infraestructura se pueden generar oportunidades y transformar entornos.
“Construir Colombia es desarrollar ese progreso. Es desarrollar infraestructura y transformar el talento colombiano en oportunidades para millones”, destaca la empresa.
Una de esas acciones se asocia a la movilización en conjunto con 50 aliados de $800.000 millones a través de mecanismos como Obras por Impuestos. Esto ha permitido el impulso de medio centenar de proyectos que ya benefician a más de 600.000 personas, llevando vías, colegios, agua potable y saneamiento a territorios que más lo necesitan.
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El Grupo también destaca las iniciativas en infraestructura vial. Proyectos como la segunda etapa del Túnel de Oriente han permitido generar más de 12.000 empleos directos e indirectos.
En esa lista también aparece El Dorado Max, con el que se busca incrementar la capacidad del aeropuerto con más tráfico del país hasta en 73 millones de pasajeros al año, casi duplicando el tráfico actual. En total, este proyecto de expansión contempla 104 intervenciones y una inversión aproximada de $12 billones.
En materia de energía, la empresa viene impulsando las fuentes renovables a través de su filial Celsia. Ese empuje ha permitido alcanzar más del 25 % de la generación a través de tecnología solar y eólica, con respaldo térmico y soluciones que aportan a la competitividad de las regiones.