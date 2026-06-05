Grupo Sura, Cementos Argos e ISA presentaron sus planes de crecimiento en el Investor Day 

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) culminó su primer Investor Day, una jornada en la que diferentes actores compartieron algunos anuncios y perspectivas asociadas con el mercado.
Durante la apertura, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la bvc, resaltó la evolución que ha registrado el mercado accionario colombiano en el último año, haciendo énfasis en el crecimiento de más de un 70 % en la negociación de acciones. A esa aceleración se suma un alza del 50 % en la valorización del MSCI COLCAP, lo que refleja una mayor participación de inversionistas.
“Estamos viendo un mercado de capitales más dinámico, con más inversionistas participando, más empresas generando interés y una mayor confianza en Colombia como destino de inversión”, destacó el directivo.
Crecimiento del Grupo Sura
En el marco de esta jornada, Grupo Sura compartió los avances de su estrategia como grupo financiero regional enfocado en banca, seguros, ahorro e inversión, con presencia en 10 países y más de 70 millones de clientes.
La compañía resaltó que cerca del 40 % de su capital invertido se encuentra fuera de Colombia, donde se destacan particularmente las operaciones en Chile y México Además, señaló que su rentabilidad patrimonial ha evolucionado desde niveles cercanos al 8 % hasta aproximadamente el 14 % en los últimos años.
El conglomerado también reiteró su compromiso por seguir incrementando la distribución de dividendos, con una meta a 2028 de $3.000 por acción.
De acuerdo con cifras compartidas durante el encuentro, el consenso de analistas ubica el precio objetivo de la acción en niveles cercanos a $70.867, frente a precios de mercado alrededor de $47.000.
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Cementos Argos: creación de valor
La empresa presentó los avances de su estrategia de transformación corporativa, basada en la consolidación de dos plataformas de negocio: Argos Latam y Argos Materials, esta última enfocada en capturar oportunidades de crecimiento en Estados Unidos.
La compañía también destacó la fortaleza de su posición financiera, con cerca de $9 billones en caja, así como la ejecución de programas de recompra de acciones superiores a $1,4 billones entre 2023 y 2026, a los que se suma una nueva autorización por $450.000 millones que se enmarcan dentro del programa SPRINT 4.0.
Como parte de sus objetivos estratégicos, la compañía proyecta alcanzar un Ebitda consolidado entre US$600 y US$800 millones hacia 2030 y avanzar en su incorporación al índice MSCI Emerging Markets Standard.
ISA: infraestructura para el crecimiento
La compañía compartió los principales avances de su estrategia ISA 2040, enfocada en consolidar el crecimiento de la compañía a través de inversiones en transmisión de energía, almacenamiento y nuevas soluciones energéticas.
La organización destacó que más del 90 % de sus ingresos están respaldados por contratos de largo plazo superiores a 10 años, lo que le permite contar con una base sólida y predecible para su crecimiento futuro.
Dentro de su hoja de ruta, ISA contempla inversiones entre US$28 y US$33 billones hacia 2040, de las cuales cerca del 67 % estarán orientadas a transmisión de energía, 23 % a nuevas soluciones energéticas y el porcentaje restante a infraestructura vial y otros negocios.
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