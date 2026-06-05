Valora Analitik y McKinsey & Company anuncian alianza estratégica para fortalecer su crecimiento y evolución

Valora Analitik, referente en información económica y financiera en Colombia y la región, formalizó una alianza con McKinsey & Company, firma global líder en consultoría, con el fin de fortalecer su evolución en en un entorno de medios cada vez más competitivo y digitalizado.
La alianza se enfocará en analizar y potenciar las capacidades actuales del medio, así como en identificar oportunidades de crecimiento y evolución que le permitan seguir fortaleciendo su posicionamiento como referente en información económica y empresarial.
“Los medios especializados están llamados a evolucionar hacia plataformas de mayor valor para sus audiencias, combinando contenido, analítica y nuevas formas de interacción. Esta colaboración con Valora Analitik es una oportunidad para acompañar ese proceso y contribuir a la construcción de modelos más sólidos y sostenibles en la región”, afirmó Juan David Muñoz, socio de McKinsey & Company.
Por su parte, Jaime Morales, socio de McKinsey & Company, señaló que “Valora Analitik ha construido una posición relevante en el ecosistema empresarial gracias a su credibilidad y cercanía con los tomadores de decisión. Vemos una oportunidad significativa para seguir fortaleciendo ese liderazgo en un entorno que exige mayor diferenciación, escalabilidad y enfoque estratégico”.
Desde Valora Analitik, su CEO Camilo Silva, destacó que esta alianza representa un paso natural en la evolución del medio: “estamos en un punto donde crecer no es suficiente, necesitamos evolucionar con claridad. Esta colaboración nos permitirá profundizar sobre los tres puntos donde los medios suelen tener sus mayores retos: la rentabilidad, la tecnología y el posicionamiento”. Así, para Valora Analitik, el resultado más valioso no será necesariamente el plan que salga del taller estratégico, sino la claridad. Eso, en el negocio de los medios de hoy, lo es todo.
Con esta iniciativa, ambas organizaciones buscan aportar al desarrollo del ecosistema empresarial en Colombia y la región, promoviendo una conversación más informada y estratégica sobre los retos y oportunidades que enfrentan las compañías en la actualidad.