Flypass responde a suspensión del pago electrónico en algunos peajes de Antioquia: espera que transición se dé en corto plazo

Ante la incertidumbre que puede generar la suspensión del pago electrónico en los peajes de Copacabana y Las Palmas en Antioquia, Flypass envió un mensaje a sus usuarios.
“Queremos brindar un parte de tranquilidad y explicar el contexto de esta situación”, aseguró la compañía.
Al mismo tiempo, detalló: “La concesión Devimed, que durante más de 20 años administró estos corredores viales, finaliza su operación y revierte al Instituto Nacional de Vías (Invías). Este cambio requiere un proceso de transición técnica, operativa y de personal que permita al nuevo operador asumir la administración de las estaciones de peaje de Copacabana y Las Palmas”.
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En ese orden, Flypass informó que el recaudo electrónico será suspendido temporalmente en estas estaciones a partir de las 00:00 horas del 1 de agosto de 2026.
“Es importante aclarar que esta decisión no es tomada por Flypass y que la suspensión aplica para todas las empresas habilitadas para prestar el servicio de pago electrónico de peajes, mientras se completa el proceso de migración tecnológica y operativa hacia el nuevo administrador”, aclaró la compañía.
A su vez, Flypass hizo énfasis en las conversaciones que se han desarrollado con la ANI y el Invías para que la transición genere “el menos impacto posible para los usuarios”.
Sin embargo, los tiempos para el restablecimiento del servicio dependen exclusivamente del avance del proceso liderado por las entidades responsables.
Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass, hizo énfasis en que “es importante entender que esta decisión y los tiempos de la transición no dependen de Flypass, sino del proceso de cambio de administración de la concesión. Nuestro compromiso es seguir acompañando a los usuarios y estar listos para reactivar el servicio tan pronto las condiciones operativas del nuevo administrador lo permitan”.
Complementó que por medio de sus redes sociales estarán comunicando los avances y cambios que se presenten.
Esperan que la transición pueda completarse en un plazo muy corto, idealmente en un par de días. Mientras tanto, recomiendan a los usuarios particulares y a las empresas que transitan por estos corredores llevar efectivo disponible para el pago de los peajes, con el fin de evitar contratiempos durante sus desplazamientos.
Finalmente, cabe resaltar que, actualmente, más de 8.000 vehículos diarios utilizan Flypass en el peaje Las Palmas y más de 8.500 vehículos diarios lo hacen en el peaje de Copacabana.