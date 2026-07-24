Jorge Mario Velásquez, expresidente de Grupo Argos y una de las figuras más reconocidas del sector empresarial colombiano, ingresará a la Junta Directiva de Ecopetrol. El anuncio se realizó durante un evento organizado por la Universidad EIA en Medellín con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
La llegada de Velásquez al máximo órgano de dirección de la petrolera representa la incorporación de un ejecutivo con amplia experiencia en liderazgo corporativo, estrategia empresarial, infraestructura y sostenibilidad, luego de haber encabezado durante varios años el Grupo Argos, uno de los conglomerados más importantes del país.
Durante su gestión al frente de Grupo Argos, Velásquez lideró procesos de transformación empresarial, fortalecimiento del gobierno corporativo e internacionalización de las operaciones del holding, además de impulsar iniciativas enfocadas en la transición energética, la descarbonización y el desarrollo sostenible.
Su nombramiento ocurre en un momento clave para Ecopetrol, empresa que avanza en la ejecución de su estrategia de transición energética, diversificación de negocios y fortalecimiento de sus operaciones tradicionales de hidrocarburos, al tiempo que incrementa sus inversiones en transmisión de energía, energías renovables, hidrógeno y soluciones de bajas emisiones.
La incorporación de Velásquez a la Junta Directiva es vista como un aporte desde el sector empresarial privado para fortalecer la visión estratégica de la compañía, gracias a su trayectoria en la administración de grandes organizaciones y en la ejecución de proyectos de infraestructura y energía tanto en Colombia como en mercados internacionales.
Salida de Jorge Mario Velásquez de Grupo Argos
Jorge Mario Velásquez dejó la presidencia de Grupo Argos este año, tras culminar un ciclo de liderazgo caracterizado por importantes decisiones corporativas, entre ellas el fortalecimiento de los negocios de cemento, concesiones, energía e infraestructura.
Con este nombramiento, Ecopetrol suma a su Junta Directiva un perfil con amplia experiencia en creación de valor empresarial, gestión de inversiones y gobierno corporativo, aspectos considerados fundamentales para enfrentar los retos de competitividad y crecimiento de la compañía en los próximos años.
—