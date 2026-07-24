Suspenderían pagos electrónicos en algunos peajes de Antioquia: solo recibirían efectivo desde el 1 de agosto

El tema de los peajes vuelve a estar en la agenda del día, pero esta vez por cuenta de Devimed, concesión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la cual informó que la estaciones de peaje operarían solamente con cobro en efectivo.
Esta medida, que hace parte de un procedimiento de reversión sugerido por Invías y la ANI, explicó la concesión, se haría efectiva desde las 00:00 horas del próximo sábado 1 de agosto.
Según información de Devimed, lo anterior tendría una duración indeterminada.
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¿Cuáles son los peajes a cargo de Devimed?
Cabe resaltar que, actualmente, luego de la reversión parcial del proyecto y hasta la finalización de la concesión el viernes 31 de julio del presente año, Devimed administra dos estaciones de peaje, estos son:
El peaje de Copacabana (autopista Medellín-Bogotá) y el de Las Palmas (vía Las Palmas, entre Medellín y el Oriente antioqueño).
A su vez, cabe señalar que los peajes de Santuario y Puerto Triunfo dejaron de estar a cargo de Devimed tras ser revertidos al Invías en 2018.
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