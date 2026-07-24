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Pandora presenta su Mid Year Season Sale: piezas con hasta el 50 % de descuento

Ya sea para renovar la colección, regalar un detalle o encontrar ese diseño que hace tiempo se buscaba, esta es la oportunidad ideal para hacerlo.

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Pandora presenta su Mid Year Season Sale: piezas con hasta el 50 % de descuento
Pandora presenta su Mid Year Season Sale: piezas con hasta el 50 % de descuento. Foto: cortesía Pandora

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Hay joyas que llegan para acompañar un momento especial y otras que simplemente se esperan encontrar. Esta temporada, Pandora invita a descubrir aquellas piezas que conectan con cada estilo, personalidad e historia gracias a su Mid Year Season Sale, con hasta 50 % de descuento en joyería seleccionada.

Ya sea para renovar la colección, regalar un detalle o encontrar ese diseño que hace tiempo se buscaba, esta es la oportunidad ideal para hacerlo.

Desde charms que celebran momentos inolvidables hasta anillos, collares, brazaletes y aretes que elevan cualquier look, cada pieza está diseñada para convertirse en parte de una historia.

Así, como parte de esta temporada especial, al adquirir tres o más piezas participantes, habrá un 15 % de descuento adicional.

A continuación, Pandora comparte una selección de piezas favoritas para aprovechar esta temporada de descuentos:

Piezas de Pandora
Piezas de Pandora. Foto: cortesía Pandora

Hasta el 26 de julio de 2026, las personas interesadas podrán acceder a los descuentos que ofrece Pandora en referencias seleccionadas, utilizando canales de compra como su página web y en las boutique.

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Tags: Noticias Valora Analitik, empresas
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