AmCham ve opción de reversar arancel de EE. UU. a Colombia tras cambio de Gobierno

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, aseguró que el aumento del arancel impuesto por Estados Unidos a una parte de las exportaciones colombianas es el resultado de una falta de coordinación institucional y no de la ausencia de gestiones por parte del Ministerio de Comercio.
En entrevista con Caracol Radio, la dirigente gremial explicó que el proceso se venía desarrollando desde hace más de tres meses, periodo durante el cual Estados Unidos abrió espacios para que Colombia presentara evidencias de las medidas adoptadas para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso desde terceros países.
«El Gobierno envió documentos, pero no presentó acciones concretas que demostraran un compromiso frente a este tema. Fue más un problema de coordinación interna que de falta de gestión», afirmó.
La declaración se conoce luego de que este 24 de julio entrara en vigor el nuevo arancel del 12,5 % para parte de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, en reemplazo del gravamen temporal del 10 % que regía desde febrero.
La medida fue adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), tras concluir que Colombia no implementó de forma efectiva mecanismos para impedir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso.
¿Hay margen para negociar aranceles de Estados Unidos?
Pese al incremento del arancel, Lacouture consideró que aún existen posibilidades de revertir la decisión con el próximo Gobierno.
Según explicó, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el ministro de Comercio designado ya han adelantado acercamientos positivos con autoridades estadounidenses, lo que podría facilitar una nueva negociación a partir del 7 de agosto.
«Hay vientos a favor. Esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero si se trabaja con la Embajada de Estados Unidos, la USTR y el Departamento de Estado, se puede construir una ruta para desmontar este arancel», sostuvo.
Lacouture también aclaró que la medida no afecta a toda la canasta exportadora colombiana, pues entre el 68 % y el 73 % de las exportaciones continúan ingresando con arancel cero, mientras que el recargo del 12,5 % impacta principalmente sectores como flores, confecciones, textiles, algunos alimentos procesados, cosméticos, manufacturas plásticas y equipos eléctricos.
Asimismo, enfatizó que el cuestionamiento de Estados Unidos no está dirigido a los productos colombianos, sino a la capacidad institucional del país para controlar el ingreso de mercancías provenientes de terceros países elaboradas con trabajo forzoso, especialmente desde China.
«El señalamiento no es que Colombia produzca con trabajo forzoso, sino que Estados Unidos considera que el país no ha aplicado de manera suficientemente efectiva los controles sobre importaciones provenientes de países donde existe ese riesgo», concluyó.
—