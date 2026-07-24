El futuro del gas natural en Colombia será el eje de discusión del Foro de Gas 2026

El próximo 30 de julio se realizará una nueva edición del Foro del Gas, un encuentro que reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar los retos y perspectivas de esta industria. El espacio tendrá lugar en el Hotel Grand Hyatt, de Bogotá, y es impulsado por la Bolsa Mercantil de Colombia, en su calidad de gestor del Mercado de Gas Natural, y el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO-Gas).
La conversación adquiere especial relevancia en un momento en el que garantizar el suministro de este energético se ha convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad energética del país.
De esta manera, el evento busca abrir un diálogo técnico sobre los temas que hoy concentran la atención del sector: el abastecimiento de gas, el papel de la producción nacional, la incorporación de nuevas fuentes de suministro, el aumento en la dependencia del gas importado, el impacto del contexto internacional, la infraestructura requerida para atender la demanda y los desafíos regulatorios que acompañarán la evolución del mercado.
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La agenda académica incluye conferencias magistrales, paneles de discusión y espacios de diálogo para contrastar experiencias nacionales e internacionales y analizar, desde diferentes perspectivas, las decisiones que hoy necesita el territorio nacional en torno a este energético.
“Más que presentar diagnósticos, el propósito es enriquecer una conversación que resulte clave para fortalecer la seguridad energética y la competitividad del país, considerando el punto de vista de los diferentes actores de la cadena de valor del gas natural, así como de las instituciones del sector”, destacan los organizadores.
Quienes deseen participar podrán consultar la programación del evento, conocer a los conferencistas, panelistas y moderadores, e inscribirse a través del sitio oficial: Foro de Gas 2026