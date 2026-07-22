Seis peajes del Caribe pasan a manos del Invías: estas son las novedades para los usuarios

Desde este 22 de julio, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumió oficialmente la operación del corredor vial Cartagena-Barranquilla y de los seis peajes que hacen parte del proyecto IP – Autopistas del Caribe, en un cambio que marca el fin de la concesión vigente desde 2021 y el inicio de una nueva etapa para una de las principales vías de carga del norte del país.
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La transición implica que la administración de los peajes y de la infraestructura pasa directamente al Invías, mientras la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la concesión y la interventoría inician el proceso de liquidación del contrato que estuvo vigente durante los últimos años.
El cambio es relevante para transportadores, empresas de logística y miles de usuarios que diariamente utilizan este corredor, considerado uno de los más importantes para la movilidad de carga entre los puertos del Caribe colombiano y el interior del país.
¿Cuáles son los seis peajes que ahora administrará el Invías?
Con la reversión del contrato, el Invías asumió la operación de los siguientes peajes:
- Gambote
- Pasacaballos
- Turbaco
- Bayunca
- Sabanagrande
- Galapa
Todos pasaron oficialmente a la administración del Instituto desde las 00:00 horas del 22 de julio de 2026, junto con la infraestructura asociada al corredor vial.
La medida no implica, por ahora, modificaciones en la operación para los usuarios, quienes podrán continuar transitando normalmente por estas estaciones de peaje mientras el Invías asume plenamente las funciones administrativas y operativas.
En esta primera etapa, el principal cambio será la entidad encargada de administrar el corredor. A partir de ahora, el Invías será responsable de la operación de los 249,16 kilómetros del proyecto, incluyendo la gestión de los peajes y el mantenimiento de la infraestructura vial.
La ANI explicó que el proceso de reversión fue preparado durante varios meses para garantizar que los usuarios no experimenten interrupciones en la prestación del servicio.
Entre febrero y junio, funcionarios de la ANI y del Invías realizaron visitas técnicas al corredor y a las estaciones de peaje, además de completar la entrega de la información técnica y operativa necesaria para la transición.
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Con el cambio de operador también comenzó la liquidación del Contrato de Concesión No. 002 de 2021, proceso que estará a cargo de la concesión, la interventoría y la Agencia Nacional de Infraestructura.
El presidente de la ANI, Óscar Torres, aseguró que la reversión se realizó cumpliendo todos los requisitos técnicos y jurídicos establecidos para este tipo de procesos: «Con esta reversión culminamos un proceso que cumple con todos los requisitos técnicos y jurídicos, asegurando una transición transparente y sin afectación al servicio de los usuarios de este corredor vial. A partir de ahora el Invías asume el reto de seguir fortaleciendo este corredor clave para la competitividad de la región Caribe», afirmó el funcionario.
El proyecto IP – Autopistas del Caribe conecta dos de los principales centros logísticos del país: Cartagena y Barranquilla, facilitando el transporte de mercancías entre los puertos del Caribe y el resto del territorio nacional.
Su importancia trasciende la movilidad regional, ya que constituye una infraestructura estratégica para sectores como el comercio exterior, la industria, la agroindustria y el transporte de carga, que dependen de este corredor para movilizar bienes hacia los terminales marítimos.
Durante la ejecución del contrato, el concesionario tuvo a su cargo la operación y mantenimiento de los 249,16 kilómetros del corredor, mientras la interventoría verificó el cumplimiento de los indicadores establecidos en el contrato de concesión antes de la entrega oficial al Invías.
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La ANI recordó que parte del proyecto ya había sido transferido meses atrás. Las vías SAO–Ternera y Cartagena–Calicanto, que suman 3,84 kilómetros, dejaron de estar bajo responsabilidad del concesionario el 28 de febrero de 2026, fecha desde la cual quedaron a cargo del Distrito de Cartagena.