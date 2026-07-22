Premercado | Inversores atentos a resultados de empresas e IPC de Reino Unido: petróleo supera los US$95

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas recortaron las ganancias iniciales del miércoles ante el aumento de las tensiones en Oriente Próximo, que impulsó los precios del petróleo a máximos de seis semanas, mermando el interés por el riesgo antes de la publicación de resultados trimestrales de grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
El Kospi de Corea del Sur cerró con una subida del 0,7 % tras haber llegado a repuntar más de un 5 % en las primeras horas de negociación, con los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK Hynix siguiendo la misma tendencia.
Mientras, el Nikkei 225 de Japón cerró con una caída del 0,4 % tras haber subido casi un 2 % a principios de la sesión, y el índice Topix en general cerró con una subida del 0,5 %.
En otras noticias, los datos publicados el miércoles mostraron que las exportaciones de Japón aumentaron un 19,3 % en junio en comparación con el mismo período del año anterior, superando las previsiones de un incremento del 18,6 % y marcando el décimo mes consecutivo de crecimiento, impulsadas por la demanda relacionada con la inteligencia artificial de equipos para semiconductores y un yen débil.
Por su parte, las importaciones subieron un 25,4 %, por encima de las expectativas de un aumento del 21 %, dejando a Japón con un déficit comercial de 406.900 millones de yenes, ya que los mayores precios del crudo inflaron los costes de importación.
En otra línea, en China, el índice Shanghai Composite cerró prácticamente sin cambios, mientras que el Shanghai Shenzhen CSI 300 de gran capitalización cayó un 0,5 %.
El índice Hang Seng de Hong Kong operó con una caída del 1,1 % y el S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0,3 %, mientras que el Straits Times Index de Singapur operó con una subida del 0,5 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas suben mientras los inversores asimilan una intensa oleada de resultados empresariales y se preparan para los datos clave de inflación del Reino Unido, la crucial decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y los esperados resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses.
El índice paneuropeo Stoxx 600 sube un 0,4 %, el DAX alemán escala a 0,71 %, el CAC 40 francés suma un 0,98 % y el FTSE MIB italiano llega a 1,20 %.
La confianza en Londres era cautelosa, ya que los inversores valoraban los datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Nacionales, que mostraron que la inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) del Reino Unido se desaceleró hasta el 2,6 % en junio, frente al 2,8 % de mayo.
Los resultados empresariales acapararon la atención en todo el continente, con los grandes prestamistas Banco Santander y UniCredit, junto con la productora de energía noruega Equinor, entre los principales nombres europeos que presentaron sus resultados trimestrales.
Los resultados ofrecieron una nueva instantánea de la salud empresarial regional en un contexto de tipos de interés elevados y persistente volatilidad en los mercados, contribuyendo a estabilizar los valores bancarios y energéticos.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses giraron a la baja, con el Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, liderando las pérdidas.
La noche anterior en Wall Street, el S&P 500 subió un 0,9 % y rompió una racha de tres sesiones consecutivas de pérdidas, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,3 % y el Dow Jones Industrial Average avanzó un 0,7 %.
Los inversores se mostraban cautos antes de la publicación de los resultados trimestrales de Alphabet y Tesla, previstos para más tarde este mismo miércoles.
Los mercados siguen de cerca los resultados de Alphabet en busca de nuevas señales sobre el gasto en inteligencia artificial, la demanda de servicios en la nube y las tendencias de inversión corporativa.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron después de que los hutíes de Yemen lanzaran nuevos ataques contra buques comerciales de transporte de energía en rutas marítimas de tránsito críticas.
Los futuros del crudo Brent suben un 4,4 % hasta los US$95,04 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzan un 4,6 % hasta los US$88,20.
Ambos contratos van camino de registrar su cuarta subida diaria consecutiva, cotizando en torno a sus niveles más altos desde el 11 de junio. Han subido en seis de las últimas siete sesiones.
Los renovados ataques reforzaron las primas de riesgo geopolítico en los mercados de materias primas energéticas, manteniendo el respaldo a los valores energéticos y generando nuevas preocupaciones sobre los costes para los sectores dependientes del combustible.
Por otra parte, los precios del oro registran un máximo de dos semanas el miércoles, impulsados por compras técnicas, mientras los inversores siguen de cerca la escalada del conflicto en Oriente Próximo y se preparan para la crucial reunión de tipos de interés de la Reserva Federal de la próxima semana.
El oro al contado sube un 1,0 % hasta US$4.118,74 dólares la onza, mientras que los futuros del oro ganan un 1,1 % hasta US$4.123,00.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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