De la Espriella ordena terminar el Túnel del Toyo en Antioquia; hay obstáculo para ponerlo en funcionamiento

El presidente electo Abelardo de la Espriella convirtió al Túnel del Toyo en una de las primeras prioridades de su próximo gobierno y ordenó acelerar las obras para materializar uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.
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Sin embargo, el inicio de su administración encontrará un obstáculo que podría impedir que el corredor vial entre en funcionamiento una vez concluyan las obras civiles.
Durante un acto realizado este 20 de julio en el occidente de Antioquia, De la Espriella visitó el proyecto acompañado por el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, desde donde impartió una instrucción directa a la futura ministra de Transporte, Elsa Noguera, para priorizar la culminación de la obra.
No obstante, la orden presidencial coincide con una reciente alerta de la Contraloría General de la República, que advirtió que el principal riesgo ya no está en la construcción del túnel, sino en el retraso del montaje de los sistemas electromecánicos indispensables para poner en servicio la infraestructura.
La primera orden de De la Espriella para el Túnel del Toyo
Desde el propio proyecto vial, el mandatario electo envió un mensaje de respaldo a Antioquia y dejó claro que el Túnel del Toyo será una prioridad para el Gobierno que iniciará funciones el próximo 7 de agosto.
«Es una instrucción que debe cumplirse en el término de la distancia: los contratistas deben hacer lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo antioqueño. Es una orden», afirmó al dirigirse a Elsa Noguera.
También reiteró el compromiso de su administración con el departamento: «Prioridad en el gobierno del Tigre para esta tierra de patriotas. Antioquia tiene presidente con el Tigre», aseguró.
El discurso estuvo acompañado por un fuerte reconocimiento al papel que, según De la Espriella, ha desempeñado Antioquia en los momentos más complejos del país.
«Antioquia resistió y Colombia se salvó; un pueblo que en momentos decisivos supo defender sus valores ha sido siempre un baluarte de la colombianidad», manifestó.
Agregó que «cuando las regiones se mantienen firmes en sus principios la Nación se fortalece» y elogió la cultura de trabajo del departamento al señalar que «Antioquia permanece como una roca con su vocación de trabajo, con su cultura de gestión y con esa terquedad paisa que convierte cada obstáculo en un peldaño más hacia la meta».
Incluso sostuvo que «Antioquia puede sola cuando tiene que hacerlo, cuando el Gobierno Nacional le da la espalda; Antioquia tiene vida propia, Antioquia es el alma de Colombia».
El problema que impide poner en funcionamiento el Túnel del Toyo
Aunque el avance de las obras civiles continúa, la Contraloría advirtió que existe un desfase importante entre la terminación de la infraestructura y la instalación de los equipos necesarios para operar los túneles.
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El organismo de control reiteró que las obras civiles, a cargo de la Gobernación de Antioquia, están programadas para concluir en abril de 2027, mientras que Invías proyecta terminar el montaje de los sistemas electromecánicos únicamente en septiembre de 2028, lo que impediría poner en servicio el corredor una vez finalice su construcción.
Por esa razón, la Contraloría instó nuevamente al Ministerio de Transporte y a Invías a adoptar de manera prioritaria las medidas necesarias para iniciar cuanto antes estas instalaciones y ejecutar un plan de contingencia que reduzca el retraso identificado.
Según la visita técnica realizada por la Contraloría, el problema no radica únicamente en terminar el túnel principal. Los sistemas electromecánicos incluyen la instalación de redes eléctricas, iluminación, ventilación, sistemas contra incendios, cámaras, comunicaciones, semáforos, puestos SOS y demás tecnologías indispensables para garantizar la operación segura de los 18 túneles que integran el proyecto.
El organismo señaló que el Tramo 1, comprendido entre Cañasgordas y Giraldo, ya está terminado y certificado por la interventoría, mientras que el Tramo 2 presenta un avance cercano al 80 % y estaría finalizado en abril de 2027.
Incluso advirtió que desde hace al menos cuatro meses existen condiciones para comenzar el transporte y montaje de los equipos electromecánicos del primer tramo, pero estas actividades aún no se han iniciado.
El Túnel del Toyo —también denominado Guillermo Gaviria Echeverri— hace parte del corredor vial que conectará a Medellín y el centro del país con el Urabá antioqueño y los futuros puertos sobre el Caribe, reduciendo significativamente los tiempos de viaje para pasajeros y carga.
La Contraloría recordó que el proyecto comprende 18 túneles, 31 viaductos y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto, y que el túnel principal tendrá 9,73 kilómetros, convirtiéndose en el túnel carretero más largo de Suramérica. Además, destacó que esta infraestructura fortalecerá la conectividad con las autopistas Mar 1 y Mar 2, fundamentales para el transporte de mercancías hacia los puertos del Golfo de Urabá.
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Ante el riesgo de que una infraestructura ya terminada no pueda entrar en operación por la ausencia de los equipos necesarios, la Contraloría anunció que iniciará una Actuación Especial de Fiscalización a los gestores fiscales del proyecto dentro de los seis meses siguientes a la terminación de las obras civiles.
El objetivo será evaluar la gestión y la adecuada utilización de los recursos públicos invertidos, en una obra cuyo costo asciende a $5,3 billones, de los cuales aproximadamente el 26 % corresponde a aportes de la Nación e Invías.