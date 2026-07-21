El Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella reaccionó a la sorpresiva derrota de su candidato para la Presidencia del Senado y aseguró que mantendrá una relación institucional con el Congreso, luego de que el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez fuera elegido para encabezar la corporación durante la nueva legislatura.
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La respuesta oficial llegó a través de Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, quien felicitó tanto a Henríquez como al nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, y reiteró que la administración que asumirá el próximo 7 de agosto respetará la autonomía del Poder Legislativo.
La elección del presidente del Senado se resolvió tras una extensa jornada que se prolongó hasta casi la medianoche del 20 de julio. Henríquez obtuvo 56 votos, mientras que el senador del Partido de la U Alfredo Deluque, respaldado por el Gobierno entrante, consiguió 45 apoyos, en un resultado que representó uno de los primeros reveses políticos para la administración de De la Espriella antes de iniciar formalmente su mandato.
El mensaje del Gobierno De la Espriella tras su primera derrota en el Congreso
Horas después de conocerse el resultado, Rodrigo Lara publicó un mensaje en el que reconoció la elección de las nuevas mesas directivas del Congreso y envió un mensaje de respeto institucional.
«El Senado eligió al Dr. Honorio Henríquez como su Presidente. Lo felicito y le deseo éxitos en una gestión que, estoy seguro, estará marcada por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad», escribió.
El futuro ministro del Interior también aseguró que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo será pública y transparente: «El Gobierno entrante será un firme defensor de la autonomía e independencia de las ramas del poder público. Por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella, toda relación con el Congreso se ha hecho y se hará de frente al país: con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios», afirmó.
Lara agregó que la administración entrante está preparada para trabajar con las nuevas mesas directivas y reconoció la actitud del senador Alfredo Deluque durante la contienda por la Presidencia del Senado: «Reconozco también al Dr. Alfredo Deluque por la altura, la decencia y el espíritu democrático con que asumió esta contienda. Les deseo el mayor de los éxitos en beneficio de Colombia».
La elección de Honorio Henríquez representó un resultado inesperado para el equipo del presidente electo. Antes de la votación, Alfredo Deluque aparecía con el respaldo de varias colectividades, entre ellas el Partido Conservador, el Partido Liberal, La U, Cambio Radical y Salvación Nacional, lo que hacía prever una mayoría suficiente para quedarse con la Presidencia del Senado.
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Sin embargo, la candidatura de Henríquez terminó consolidándose gracias a la defensa realizada por la bancada del Centro Democrático, integrada por 17 senadores, y al respaldo unánime del Pacto Histórico, que cuenta con 26 integrantes en esa corporación y promovió que la elección se realizara de manera pública.
El resultado dejó en evidencia un nuevo mapa político en el Congreso y mostró que las mayorías legislativas no necesariamente coincidirán con la coalición que acompañará al nuevo Gobierno.
Honorio Henríquez promete control político e independencia
Tras ser elegido presidente del Senado, Honorio Henríquez aseguró que la corporación mantendrá una relación institucional con el Ejecutivo, pero sin renunciar a sus funciones constitucionales de control político.
«Ejerceremos también el control político, lo haremos con firme determinación pero pensando siempre en el bienestar de la nación. Quiero decirles a todos, al Gobierno, a los colombianos, que pueden estar tranquilos; gozarán de las garantías para trabajar todos unidos», manifestó el senador del Centro Democrático.
Sus declaraciones buscaron enviar un mensaje de estabilidad institucional en momentos en que comienza un nuevo periodo legislativo y cuando el Congreso deberá discutir las primeras iniciativas que presentará la administración de Abelardo de la Espriella.
Por su parte, Alfredo Deluque aceptó el resultado de la votación y restó dramatismo a la derrota. En declaraciones entregadas durante la madrugada del 21 de julio, sostuvo que el desenlace correspondió a una decisión política del Senado: «Simplemente es una victoria de un partido político que también se declaró de gobierno», afirmó.
Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lideró desde el Centro Democrático la defensa de la candidatura de Honorio Henríquez, también celebró el resultado de la votación en el Senado. «El Senado eligió presidente a Honorio Henríquez, ciudadano mesurado, transparente, garantía para el correcto discurrir democrático. Muchas gracias a todos quienes confiaron en él, y le hará bien a Colombia».
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Más allá de la elección de la mesa directiva, la votación dejó una de las imágenes políticas más inesperadas del inicio de la nueva legislatura: el Centro Democrático y el Pacto Histórico, dos fuerzas enfrentadas durante los últimos años, terminaron coincidiendo en el respaldo a Honorio Henríquez para impedir la elección de Alfredo Deluque, candidato apoyado por el Gobierno entrante.