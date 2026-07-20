La Cámara de Representantes definió su mesa directiva para el periodo 2026-2027, por lo que la elección se convirtió en un trámite al contar con el respaldo de todas las bancadas de manera unánime.
Así, Nicolás Barguil quedó designado este lunes 20 de julio como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes al obtener 180 de 181 votos posibles. El representante conservador, quien llegó al Congreso por primera vez en 2022, asumirá el cargo para el primer año de la Cámara de Representantes en la nueva legislatura, tras respetarse los acuerdos políticos que otorgaban esa dignidad a su partido, pese a que el presidente electo Abelardo de la Espriella había expresado su respaldo a Daniel Briceño, del Centro Democrático.
Barguil es profesional en marketing y negocios internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, con especialización en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana y un Magister en Administración de Empresas.
Cuenta además con más de 14 años de experiencia en el sector agroindustrial, desde donde ha desempeñado roles como gerente general, asesor y consultor en empresas privadas.
También se desempeñó como Representante Gremial ante la Federación Nacional de Cerealistas (Fenalce) y ante la Confederación Nacional de Algodoneros.
Cabe resaltar que, a diferencia de la elección para el presidente del Senado, el nombre de Barguil para la Cámara encontró consenso de forma rápida entre los partidos políticos.
Esto por encima de Daniel Briceño, el congresista más votado en las elecciones de marzo con más de 262.000 sufragios. Sin embargo, el Centro Democrático decidió dar un paso al costado en esta aspiración y enfocarse en la Presidencia del Senado con Honorio Henríquez como su primera baza.
Foto: Daniel Briceño
A Barguil lo acompañarán Simón Molina, del movimiento Creemos, en la primera Vicepresidencia. Creemos es colectividad aliada del Gobierno de Abelardo de la Espriella y que respalda al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Por su parte, la Segunda Vicepresidencia estará en manos de Erick Velasco, del Pacto Histórico, cargo que por ley corresponde a la oposición durante el cuatrienio. Con esta conformación, la Cámara inicia el nuevo periodo legislativo con una mesa directiva que refleja los acuerdos entre las principales fuerzas políticas.
También estarán John Abiud Ramírez (Partido de La U) en la Dirección Administrativa. En la Secretaría General estará Miguel Ángel Sánchez (Partido Liberal) y en la Subsecretaría se designó a James Canizales Serrano (Centro Democrático).
¿Cuáles serán las funciones de Barguil como presidente de la Cámara de Representantes?
Según información alojada en la página oficial del Senado, los presidentes de las Cámaras Legislativas (Senado y Cámara) deberán cumplir las siguientes funciones:
- Presidir la respectiva Corporación
- Abrir y cerrar las sesiones, una vez instaladas
- Cuidar que los miembros que conforman la Corporación que presiden concurran puntualmente a las sesiones, requiriendo con apremio si fuere el caso la presencia de los ausentes que no estén legalmente excusados
- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, mantener el orden interno y decidir las cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo
- Repartir los proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar su debido trámite
- Suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley aprobados en las Comisiones y en plenarias, así como las respectivas actas
- Llevar la debida representación de la Corporación
- Designar las Comisiones Accidentales que demande la Corporación.
- Dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones y demás documentos o mensajes recibidos
- Suscribir las comunicaciones dirigidas al Presidente de la República, altos tribunales de justicia y a la otra Cámara
- Cuidar de que el Secretario y demás empleados de la Corporación cumplan debidamente sus funciones y deberes
- Desempeñar las demás funciones dispuestas por la ley