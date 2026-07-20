Honorio Henríquez, respaldado por Uribe y Petro, gana la Presidencia del Senado

El senador por el Centro Democrático, Honorio Henríquez, se quedó con la Presidencia del Senado este lunes 20 de julio, en una elección a ‘voto finish’ que se extendió hasta casi la medianoche. Henríquez se impuso por 56 votos contra 45 a Alfredo Deluque del Partido de la U y quien contaba con el respaldo del Gobierno de la Espriella, lo que se convierte en una derrota sorpresiva para el presidente electo pues, a priori, Deluque contaba con las mayorías necesarias para imponerse antes de someterse a la elección.
Henríquez obtuvo la victoria luego de la fuerte defensa a su candidatura que ejerció el partido Centro Democrático (17 senadores) e impulsada por Álvaro Uribe, a la cual se sumó paradójicamente el voto unánime de la bancada en el Senado del Pacto Histórico (26 senadores), movimiento que incluso abogó por una elección pública.
Foto: Alfredo Deluque/Partido de la U
De esta manera, Henríquez venció a ‘voto limpio’ a Deluque a pesar de que este había sumado apoyos de partidos como el Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical o Salvación Nacional, entre otros. Esta disputa en el Legislativo marca diferencias entre los movimientos de derecha que lideran por un lado Álvaro Uribe con el Centro Democrático y Abelardo de la Espriella como presidente electo y figura de la ‘nueva derecha latinoamericana’, pero que ha marcado una línea independiente en ese espectro político.
A su vez, el respaldo del Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro a Henríquez, para evitar el triunfo de Deluque y por ende, del gobierno De la Espriella, marca una nueva historia de cara al inicio del nuevo periodo legislativo.
¿Quién es Honorio Henríquez?
De Santa Marta, Magdalena, es abogado de la Universidad de la Sabana con especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Universidad Javeriana.
Realizó estudios de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra, y tiene diplomado en Liderazgo y Gobierno Municipal de la Universidad de la Sabana.
Además de eso, posee distintos seminarios como el de Sociedad, Gobierno y Fuerza Pública en Situaciones de Emergencia de la Escuela Superior de Guerra; Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Escuela Superior de Guerra, entre otros.
¿Cuáles serán las funciones de Henríquez como presidente del Senado?
Honorio Henríquez, quien llegó al Senado por primera vez en 2018, con su nuevo cargo deberá:
1. Presidir la respectiva Corporación.
2. Abrir y cerrar las sesiones, una vez instaladas.
3. Cuidar que los miembros que conforman la Corporación que presiden concurran puntualmente a las sesiones, requiriendo con apremio si fuere el caso la presencia de los ausentes que no estén legalmente excusados.
4. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, mantener el orden interno y decidir las cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo.
5. Repartir los proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar su debido trámite.
6. Suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley aprobados en las Comisiones y en plenarias, así como las respectivas actas.
7. Llevar la debida representación de la Corporación.
8. Designar las Comisiones Accidentales que demande la Corporación.
9. Dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones y demás documentos o mensajes recibidos.
10. Suscribir las comunicaciones dirigidas al Presidente de la República, altos tribunales de justicia y a la otra Cámara.
11. Cuidar de que el Secretario y demás empleados de la Corporación cumplan debidamente sus funciones y deberes.
12. Desempeñar las demás funciones dispuestas por la ley.