Así quedará conformada la Comisión de Acusaciones del Congreso: este partido tendrá la mayoría

Como parte de la conformación del nuevo Congreso de la República, la Cámara de Representantes definió la integración de la Comisión de Acusaciones, una de las comisiones más importantes del Legislativo por ser la encargada de investigar al presidente de la República y a otros altos funcionarios con fuero constitucional.
En esta oportunidad, el Pacto Histórico quedó como la colectividad con mayor representación dentro de la Comisión Legal de Investigación y Acusación, que tendrá un papel clave durante el nuevo periodo legislativo.
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De acuerdo con la distribución aprobada, la Comisión quedó integrada por 17 representantes de ocho colectividades políticas. El Pacto Histórico contará con cinco integrantes, seguido por el Centro Democrático con tres y el Partido Liberal con otros tres, mientras que el Partido Conservador tendrá dos representantes. Cambio Radical, el Partido de la U y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) tendrán un delegado cada uno.
Así quedará conformada la Comisión de Acusaciones
La nueva composición es la siguiente:
Pacto Histórico (5)
- David Alejandro Toro Ramírez
- Heráclito Landínez Suárez
- María del Mar Pizarro García
- Gabriel Becerra Yáñez
- Jorge Hernán Bastidas Rosero
Centro Democrático (3)
- Jesús Salim Lorduy Martínez
- Daniel Felipe Briceño
- Jonathan Eduardo Pineda López
Partido Liberal (3)
- José Fredy Arias Herrera
- Kelyn Johana González Duarte
- Mario José Carvajal Jaimes
Partido Conservador (2)
- Juan Loreto Gómez Soto
- José Luis Duarte Contreras
Cambio Radical (1)
- Carlos Alberto Cuenca Chaux
Partido de la U (1)
- Diana Carolina Riveros Páez
Citrep (2)
- Jorge Rodrigo Tovar Vélez
- Luis Ramiro Ricardo Vuelbas
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Con esta distribución, el Pacto Histórico será la colectividad con mayor peso dentro de la Comisión, aunque no tendrá mayoría absoluta, por lo que cualquier decisión relevante dependerá de acuerdos con representantes de otros partidos.
¿Qué hace la Comisión de Acusaciones y por qué es tan importante?
La Comisión de Investigación y Acusación es una de las comisiones legales de la Cámara de Representantes y tiene una función excepcional dentro del sistema político colombiano: recibir, investigar y tramitar las denuncias contra el presidente de la República o quien haga sus veces, así como contra los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación. Sus funciones están previstas en la Constitución y en la legislación que regula el fuero especial de estos altos funcionarios.
Cuando recibe una denuncia, la Comisión adelanta la etapa de investigación y determina si existen méritos suficientes para formular una acusación. Si concluye que hay lugar a ello, presenta el caso ante la plenaria de la Cámara de Representantes y, posteriormente, el proceso puede pasar al Senado, que es el órgano competente para adelantar el juicio político en los casos previstos por la Constitución.
Además de las investigaciones contra el jefe de Estado, la Comisión también conoce procesos relacionados con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el fiscal general de la Nación, todos ellos cobijados por un régimen especial de fuero.
A pesar de sus amplias facultades constitucionales, la Comisión de Acusaciones ha estado durante décadas en el centro del debate público por la baja cantidad de procesos que concluyen con decisiones de fondo contra altos funcionarios.
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Las críticas también han impulsado varios intentos de reforma. En el Congreso se han presentado proyectos para modificar su funcionamiento y establecer procedimientos más claros para las investigaciones, bajo el argumento de que el modelo actual presenta dificultades para garantizar mayor agilidad y seguridad jurídica en este tipo de procesos. Sin embargo, esas iniciativas no han prosperado.