Video | Acciones de Nubank lideran el volumen del Mercado Global Colombiano

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 21 de julio de 2026 en 2.301,34 puntos registrando una variación positiva de 0,13 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 11,28 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.520 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $179.153 millones, mostrando una variación positiva de 16,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $154.452 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 0,95 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $83.062 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 3,22 %) que negoció $27.980 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 1,25 %) que transó un monto de $14.902 millones.
En una jornada levemente positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Enka (Enka) que suben 4,19 %.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que avanzó 3,38 %.
- Finalmente, Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que se valorizó 3,22 %.
Las acciones de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) cayeron – 5,03 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajan 3,13 % y marcan un volumen de operaciones de $1.533 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap