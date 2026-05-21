Actividad de taladros de petróleo y gas en Colombia aumentó 5,1 % a abril

En el primer cuatrimestre de 2026 se registró un promedio de 113 taladros en Colombia, lo anterior significó un alza de 5,1 % frente a los primeros cuatro meses de 2025. Del total de taladros, 33 estuvieron en actividades de perforación y 80 en mantenimiento de pozos.
Adicionalmente, el conteo de abril también fue de 113 equipos, lo que significó un alza de 1,8 % en el comparativo interanual, es decir, frente a abril de 2025, pero hubo una disminución de 3,4 % si se compara con marzo de 2026.
La Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) afirmó que, durante abril, iniciaron operaciones dos equipos en Casanare, mientras que concluyeron sus operaciones otros dos equipos en Meta y Santander.
En cuanto a la distribución de los taladros en Colombia, Meta fue el departamento con mayor actividad, al registrar 13 equipos en abril, seguido por Casanare (9), Putumayo (2), Arauca (2), Huila (2), La Guajira (2), Magdalena (1), Córdoba (1) y Antioquia (1). Simultáneamente, Cundinamarca, que había registrado dos taladros en marzo de 2026, no reportó actividad en abril.
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El gremio también señaló que entre mayo y julio de este año se proyectan 112 taladros activos en operación. Para julio serían 111, lo que significaría una disminución frente a las cifras reportadas en marzo de 2026, cuando se ubicaron en 117 taladros.
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