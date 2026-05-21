El Ministerio de Comercio y Bancóldex tienen lista una línea de crédito por US$100 millones dirigida a empresas colombianas que exportan o quieren exportar a Venezuela. El instrumento, que hace parte del programa Ruta de oportunidades entre Colombia y Venezuela, incluye un cupo en pesos de hasta $185.000 millones para capital de trabajo y modernización, y US$50 millones en dólares para prefinanciar y financiar exportaciones e importaciones con ese mercado.
El anuncio llega después de que una delegación de ambas entidades viajara a Caracas a reunirse con representantes de la banca pública y privada venezolana, la Asociación Bancaria de Venezuela y la Bolsa de Valores de Caracas, con el fin de afinar canales de pago y soluciones de comercio exterior para un intercambio que ronda los 1.200 exportadores activos y movió cerca de US$1.170 millones el año pasado.
Mecanismos de pago
Además del crédito, Bancóldex ofrecerá confirmación de cartas de crédito, a la vista, con pago diferido o bajo aceptación, y cobranzas documentarias, instrumentos que han sido históricamente el cuello de botella para operar con Venezuela dado el limitado acceso a corresponsalía bancaria internacional.
«Durante estos últimos años hemos consolidado una red de bancos corresponsales en Venezuela que hoy resulta fundamental para facilitar operaciones con importadores venezolanos y reducir riesgos«, dijo el presidente encargado de Bancóldex, José Alberto Garzón.
Destacado: Entrevista | La hoja de ruta de Bancóldex para dinamizar comercio entre Colombia y Venezuela.
La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, que preside la Junta Directiva de Bancóldex, señaló que el objetivo es que las empresas colombianas cuenten con instrumentos financieros y mecanismos de respaldo que les permitan operar con mayor confianza y seguridad en el mercado venezolano. Los sectores priorizados son agroindustria, alimentos, servicios, químicos y manufacturas.