Abelardo crece más de 10 puntos en nueva encuesta de Invamer; Cepeda se estanca y Paloma cae

La encuestadora Invamer reveló su última encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, antes del veto electoral.
En el sondeo continúa liderando el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con 44,6 %
Lo cual significa que se mantuvo frente a 44,3 % de intención registrada en el mes de abril.
En la segunda posición está el candidato Abelardo de la Espriella con 31,6 % de intención de voto, lo que se traduce en un aumento frente a la cifra del mes anterior, que lo ubicaba en una intención de voto de 21,5 %. Lo anterior significó que este candidato creció más de 10 puntos porcentuales.
En la tercera posición está la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia con 14 %
Valencia, en la medición de abril, tenía un apoyo del 19, 8 %. Es decir, ahora registra menos de 5,8 puntos.
Más atrás aparecen los candidatos de centro, Sergio Fajardo y Claudia López con 2,4 % y 2,2 % respectivamente.
Adicionalmente, 61,4 % de los encuestados señaló que sí participarán en el proceso electoral.
Si se pone la lupa sobre un eventual escenario de segunda vuelta, en una contienda entre Cepeda y De la Espriella, el primero se impondría con una intención de voto de 52,4 %, mientras que de la Espriella obtendría 45,3 %.
Por otro lado, también en un escenario de segunda vuelta entre Cepeda y Paloma Valencia, el candidato del oficialismo ganaría con 52,8 % de la intención de voto, frente al 44,3 % de Valencia.
Conozca la ficha técnica a continuación y la encuesta completa en este enlace.
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