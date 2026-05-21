En marzo, Colombia registró los niveles más bajos de producción de gas en la historia

En el primer trimestre de 2026, la producción de gas disminuyó 9,7 % frente al mismo período de 2025. Si se pone la lupa solo sobre marzo, esta se ubicó en 1.151 millones de pies cúbicos diarios, lo que significó el nivel más bajo en la historia. La disminución de la producción del energético se concentró en Sucre (-40,7 %), Córdoba (-13,8 %), La Guajira (-12, 5%) y Casanare (-3,8 %).
Si se comparan las cifras de marzo con las de febrero, la baja fue de 1 %, al pasar de 1.162 millones de pies cúbicos a 1.151 millones de pies cúbicos.
En cuanto a la producción comercializada, esta cayó 15,7 % en el trimestre y se ubicó en 692,6 millones de pies cúbicos diarios. El promedio en marzo fue de 700 millones de pies cúbicos, lo que significó nuevamente una caída de 14,7 % frente a marzo de 2025. Sin embargo, a nivel mensual hubo un pequeño crecimiento de 0,7 %, ya que en febrero la producción comercializada llegó a 695 millones de pies cúbicos y en marzo a 700 millones de pies cúbicos de gas.
Según la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), lo anterior se debió principalmente a la declinación natural en la presión de los yacimientos productores. Es decir, en Colombia los campos en los que se produce gas están teniendo un declive natural como consecuencia del tiempo de producción y su capacidad.
Sin embargo, al igual que en el petróleo, en el cual también hubo una disminución de 2,2 % en el trimestre, hubo otros factores como incrementos en los cortes de agua, así como la ejecución de mantenimientos en equipos e instalaciones de producción.
Los cinco departamentos que más produjeron este energético concentraron 87,4 % de la producción. Estos fueron Casanare, La Guajira, Córdoba, Sucre y Boyacá. Por su parte, en cuanto a municipios, Yopal lideró la producción con 41,4 %, registrando un alza de 9,2 % en el mes frente a marzo de 2025.
Las empresas productoras
Ecopetrol, la compañía estatal de petróleo y gas de Colombia, aportó 74,3 % de la producción en marzo, al llegar a 855 millones de pies cúbicos de gas, pero registró una caída de 4,6 % frente a marzo de 2025.
Hocol aportó 10 % y también tuvo una variación negativa de 12,9 % en el mismo lapso. Cabe señalar que esta compañía es filial de Ecopetrol. Luego estuvo Canacol, con un aporte de 6,5 %, pero registrando una disminución de 43,1 %. La siguiente fue Parex, con un aporte de 3,4 %, aunque también con una caída de 3,3 %.
Importación del energético
La compra del energético al exterior incrementó 20 % en el primer cuatrimestre, es decir, entre enero y abril, al ubicarse en 196,1 millones de pies cúbicos. En abril de 2026, las importaciones fueron de 6.472 millones de pies cúbicos, con un promedio diario de 215,7 millones de pies cúbicos de gas, lo que significó un alza de 23,5 % frente a abril de 2025.
Para marzo de 2026, las importaciones del energético representaron 22,4 % del abastecimiento total del mercado colombiano. Según Campetrol, estas cifras revelan una mayor dependencia de las importaciones para abastecer la demanda interna, a lo que se suman las perspectivas de una superoleada de calor o fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026, lo que podría incrementar la generación térmica, que utiliza este energético como insumo. Todo ello en un contexto en el que Colombia no tiene la capacidad de producir la totalidad del gas que demanda el mercado.
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Lo anterior cobra relevancia, puesto que un gas importado significa un aumento en las tarifas para los usuarios, dado que el energético que proviene del exterior tiene mayores costos que el que se produce a nivel local. Incluso Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, le indicó a este medio que la tendencia a la importación podría llevar a que Colombia compre 50 % de su gas en el exterior para abastecer la demanda nacional, lo cual tendría implicaciones en las tarifas y también en los costos del energético para el sector industrial.
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