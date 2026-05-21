En 2025, Fundación Rockefeller destinó US$59 millones a inversiones sociales en Colombia y la región

La Fundación Rockefeller presentó su informe de impacto de 2025, en el que reveló que destinó más de US$59 millones a inversiones y proyectos sociales en América Latina y el Caribe durante el último año.
La organización indicó que estos recursos fueron dirigidos principalmente a iniciativas relacionadas con salud pública, resiliencia climática, energía limpia y fortalecimiento de capacidades filantrópicas en la región.
Uno de los proyectos destacados en Colombia fue el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para alertas tempranas de dengue en Cali, en alianza con la Universidad Icesi y autoridades de salud locales.
Lyana Latorre, vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Fundación Rockefeller, destacó que la fundación busca transformar la forma en la que se hace la filantropía.
“Este año hemos pensado en dejar de hacer caridad, a hacer filantropía. Impactamos 731 millones de personas, que están en los programas que hicimos, eso se hizo con fondos de los US$350 millones destinados”, dijo.
Impacto en Colombia y la región
En América Latina se ejecutaron 11 iniciativas, de las cuales la mayoría se hicieron en el país. Por ejemplo, según el reporte, la plataforma Dengue.IA alcanzó una precisión de 93 % en la predicción y prevención de brotes de dengue, beneficiando a cerca de 2,2 millones de personas.
En Brasil, la fundación apoyó el desarrollo de un sistema para detectar brotes infecciosos antes de convertirse en crisis sanitarias. La herramienta integra registros médicos, datos ambientales, ventas farmacéuticas y análisis basados en inteligencia artificial.
De acuerdo con el informe, el sistema ayudó a prevenir 86 brotes en 2025 y será ampliado a 14 estados adicionales de Brasil durante 2026.
La Fundación Rockefeller también reportó inversiones en proyectos de reforestación y protección ambiental en territorios indígenas del noreste de Brasil, donde cerca de 20.000 personas participaron en iniciativas para proteger alrededor de 2 millones de hectáreas de selva tropical.
En Haití, la organización apoyó proyectos de energía solar para ampliar el acceso a electricidad en zonas rurales, beneficiando a más de 21.000 personas mediante redes modulares de paneles solares.
El reporte también incluyó datos globales sobre la operación de la fundación durante 2025. Según la organización, sus programas alcanzaron a 731 millones de personas y contribuyeron a movilizar US$3.000 millones para intervenciones sociales a nivel mundial.