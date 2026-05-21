Uber es conocida como una de las plataformas de transporte más utilizadas en el mundo. Sin embargo, algo que quizás no se tiene tan presente es que, como parte de su operación, la plataforma cuenta con un sistema diseñado para colaborar con las autoridades a través de equipos especializados, procesos y tecnología.
La herramienta de movilidad cuenta con un equipo especializado disponible 24/7 integrado por exmiembros de la fuerza pública. Esta célula está orientada a apoyar a los organismos de seguridad en caso de emergencia, facilita procesos y contribuye a dar respuestas oportunas cuando se requiere.
Nelson Molina, gerente de colaboración con las autoridades de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, destacó que la compañía está en total disposición de colaborar con las autoridades y facilitar el acceso a la información cuando es requerida dentro de un proceso legal formal.
“Contamos con equipos y herramientas diseñadas para responder de manera oportuna, siempre en apego a la normatividad vigente», resaltó.
Destacado: Entrevista | Deepal acelera en Colombia: proyecta más de 3.000 unidades en 2026 y entrar pronto al top 10 de marcas más vendidas
¿Cómo funciona la colaboración?
Cuando se presenta la presunta comisión de una conducta delictiva, cualquier persona, ya sea usuario o arrendador, puede acudir a las instituciones encargadas y presentar la denuncia correspondiente. A partir de allí, y mediante una solicitud formal de la autoridad competente, Uber puede compartir información relevante para el desarrollo de la investigación, en cumplimiento de la normativa aplicable.
La colaboración se estructura a través de:
- Portal 24/7 para autoridades: Uber cuenta con un Portal de Respuesta de Seguridad lert.uber.com que permite a las autoridades competentes solicitar información de manera rápida y segura, en cualquier momento.
- Protección de la privacidad: la plataforma no comparte datos con terceros; únicamente proporciona dichos datos ante una solicitud formal de una autoridad competente en el marco de una investigación penal.
- Trazabilidad: cada trayecto es seguido por GPS y queda registrado en la app, con información que puede compartirse con las autoridades de ser necesario, como datos del recorrido o detalles asociados a la cuenta.
- Cobertura global: Uber cuenta con más de 100 especialistas dedicados a operaciones de seguridad pública y colaboración con autoridades en distintas regiones del mundo. Además, ha colaborado con más de 300 departamentos y organismos de seguridad fuera de Estados Unidos.
- Respuesta oportuna: en situaciones urgentes, la información puede ser entregada en horas para contribuir a una respuesta más rápida.
Destacado: Mercado de vehículos usados sigue pisando el acelerador: más de 90.000 traspasos en abril