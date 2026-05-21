La creciente demanda de infraestructura digital, ciberseguridad y almacenamiento de datos está llevando a varias multinacionales tecnológicas a reforzar sus inversiones en Colombia.
En medio de ese panorama, una empresa extranjera busca convertir al país en uno de sus principales centros de operaciones en América Latina, con una estrategia enfocada en expansión de redes, fortalecimiento tecnológico y crecimiento de infraestructura crítica.
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La compañía ya acumula inversiones cercanas a los US$60 millones en Colombia y proyecta seguir ampliando su operación durante los próximos años, en medio del auge de los centros de datos y el aumento del consumo digital en el país.
Dentro de esa estrategia, El Poblado, uno de los principales corredores empresariales de Medellín, se convirtió en una pieza clave para la operación regional de la firma debido a su infraestructura tecnológica y capacidad para alojar servicios corporativos y de conectividad.
Se trata de Gtd Colombia, filial de la multinacional chilena Gtd, enfocada en servicios de tecnología y telecomunicaciones, que busca posicionar a Colombia como uno de sus mercados estratégicos en la región.
El Poblado toma relevancia en la expansión tecnológica de Gtd Colombia
Uno de los proyectos más importantes de la compañía en el país ha sido el fortalecimiento del data center El Poblado, ubicado en Medellín, infraestructura que la empresa considera estratégica dentro de su expansión regional.
Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, explicó que este centro de datos se convirtió en la primera instalación de la compañía fuera de Chile en obtener la certificación Tier III en Diseño, Construcción y Operación Gold Sustentable otorgada por Uptime Institute.
Esa certificación garantiza una disponibilidad operativa de 99,982 %, un estándar de alta confiabilidad para servicios empresariales y operaciones críticas.
La apuesta por Medellín ocurre en un momento en el que El Poblado sigue consolidándose como uno de los sectores corporativos y tecnológicos más relevantes del país, concentrando operaciones de multinacionales, firmas financieras, compañías digitales y ecosistemas de innovación.
De acuerdo con la empresa, desde 2012 se han ejecutado inversiones acumuladas cercanas a US$60 millones en Colombia. Los recursos fueron destinados principalmente a expansión de redes de fibra óptica, fortalecimiento de centros de datos corporativos y desarrollo de soluciones de ciberseguridad para empresas.
“La visión sigue siendo la misma: somos un actor regional, pero con una cobertura todavía incipiente en el país, y el desafío está en seguir capturando mercado”, aseguró Fernando Maturana.
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El directivo agregó que la meta hacia 2030 es duplicar nuevamente el tamaño de la compañía en Colombia. Actualmente, Gtd Colombia presta servicios en más de 220 municipios ubicados en 28 de los 32 departamentos del país.
Para ampliar cobertura en regiones apartadas, especialmente en zonas relacionadas con minería y petróleo, la empresa también se convirtió en distribuidor autorizado de servicios satelitales de órbita baja como Starlink para el segmento corporativo.
La expansión de Gtd coincide con el crecimiento de la demanda de infraestructura digital en Colombia y América Latina.
Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ecosistema de centros de datos podría aportar hasta US$42.000 millones al PIB colombiano en los próximos años.
El organismo considera que este tipo de infraestructura será clave para sectores relacionados con inteligencia artificial, nube empresarial, manufactura, comercio electrónico y transformación digital.
Al mismo tiempo, el aumento de amenazas informáticas está impulsando nuevas inversiones en ciberseguridad y protección digital. Datos de FortiGuard Labs de Fortinet muestran que en Colombia se registraron cerca de 39 millones de intentos de ciberataques diarios durante el último año.
Ese entorno está llevando a más compañías a fortalecer sus sistemas de conectividad, almacenamiento y seguridad para proteger operaciones e información crítica.
Como parte de su estrategia de crecimiento, Gtd Colombia también avanza en el desarrollo de un segundo centro de datos en el país.
La compañía proyecta poner en operación esta nueva infraestructura durante el primer semestre de 2027, como parte de su plan de fortalecimiento regional.
Desde la llegada de Fernando Maturana a la operación colombiana en 2019, la empresa reporta un crecimiento anual compuesto cercano al 25 %, desempeño que le permitió triplicar ingresos y cuadruplicar rentabilidad en los últimos años.
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Actualmente, la compañía genera más de 160 empleos y busca seguir ampliando su presencia en Colombia en medio del crecimiento de los servicios digitales y la demanda empresarial por infraestructura tecnológica especializada.