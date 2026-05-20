Tradicional marca colombiana de calzado busca vender tres millones de pares y crecer en Medellín y Cali en 2026

El negocio del calzado deportivo y casual en Colombia sigue mostrando señales de crecimiento pese al entorno desafiante para el consumo y el comercio. Ahora, una de las marcas más tradicionales del país prepara una agresiva expansión con nuevas tiendas, inversiones millonarias y una apuesta por ciudades donde busca ganar mayor participación durante 2026.
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Datos de la Cámara Colombiana del Calzado, Cuero y Manufacturas Afines (CCCyMA) muestran que el país mueve más de 100 millones de pares de zapatos al año entre producción nacional e importaciones, en un mercado donde Antioquia mantiene un papel relevante en comercialización y distribución.
La compañía proyecta abrir 10 nuevos puntos de venta este año, acercarse a las 110 tiendas a nivel nacional y consolidar ventas superiores a los tres millones de pares anuales, en medio de un mercado donde los tenis y el calzado cómodo siguen ganando espacio dentro del vestuario diario de los colombianos.
La estrategia tendrá como focos principales Medellín, Cali y nuevas ciudades donde la empresa aún tiene baja presencia comercial, mientras avanza en la modernización de parte de su red actual de tiendas y en el fortalecimiento de categorías como running, outdoor, walking y casual urbano.
Se trata de Croydon, compañía colombiana que se acerca a sus 90 años de operación y que anunció inversiones superiores a $5.000 millones para impulsar su crecimiento comercial durante 2026.
Croydon abrirá nuevas tiendas y reforzará presencia en Medellín y Cali
Como parte de su plan de expansión, Croydon inauguró el pasado 19 de mayo su tienda número 106 en el centro comercial Centro Mayor, apertura que demandó una inversión superior a $600 millones.
La nueva tienda cuenta con un formato renovado enfocado en mejorar la experiencia de compra y fortalecer la exhibición de categorías deportivas y casuales.
“Renovamos el formato de nuestras tiendas y la manera en que mostramos nuestra experiencia como fabricantes y comercializadores de calzado. Actualizamos vitrinas, mobiliario, zonas de descanso y optimizamos los espacios para medirse el calzado”, explicó Fabián Rubio, director de tiendas de Croydon.
Según el directivo, el nuevo concepto permitirá organizar de forma más especializada categorías como running, trail running, outdoor, guayos, infantil, botas de lluvia y líneas enfocadas en comodidad y uso diario.
La inauguración en Centro Mayor fue la segunda apertura de la compañía en 2026, luego de la llegada al centro comercial El Edén Centro Comercial en marzo. La siguiente apertura se realizará en Sincelejo a mediados de junio, ciudad donde la marca tendrá presencia por primera vez.
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Medellín gana peso dentro de la estrategia comercial en el calzado de Croydon
Dentro del plan nacional de expansión, Medellín aparece como uno de los mercados prioritarios para la compañía. Actualmente, Croydon cuenta con 15 tiendas en Antioquia: 13 ubicadas en Medellín y dos en Rionegro. Cali suma cuatro establecimientos, aunque la empresa confirmó que sigue evaluando nuevas oportunidades de crecimiento en la capital vallecaucana.
La estrategia también contempla llegar a ciudades donde la compañía aún tiene baja penetración, como Ibagué y Sincelejo, buscando ampliar cobertura regional y fortalecer su participación en mercados intermedios.
La expansión de Croydon se da en medio del crecimiento sostenido que viene registrando el mercado de tenis y calzado casual en Colombia. Según la compañía, las ventas crecieron entre 15 % y 20 % entre 2023 y 2024, mientras que durante el último año el crecimiento superó el 18 %.
Para la marca, el cambio en los hábitos de consumo posteriores a la pandemia modificó la relación de los consumidores con el calzado deportivo.
“Hoy el consumidor prioriza la comodidad, la movilidad y la versatilidad. Busca productos que pueda usar tanto para trabajar como para hacer actividad física o para su rutina diaria”, señaló Rubio.
Actualmente, las categorías de running, outdoor, training y walking figuran entre las de mayor crecimiento para la empresa, mientras que la línea colegial sigue siendo uno de los segmentos históricamente más fuertes de la marca.
Las mujeres representan entre el 35 % y el 40 % de las ventas totales de Croydon, reflejando además el crecimiento del segmento femenino dentro del mercado de calzado deportivo y casual.
La compañía también busca fortalecer su posicionamiento mediante innovación y desarrollo de producto. Croydon aseguró que el 100 % del diseño de sus colecciones se realiza en Colombia, con equipos especializados que monitorean tendencias internacionales en Asia, Europa y Estados Unidos.
La empresa complementa esa estrategia con controles de calidad en plantas nacionales e internacionales, integrando diseño colombiano con sistemas avanzados de manufactura.
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Actualmente, Croydon genera cerca de 3.000 empleos directos e indirectos en Colombia, vende alrededor de tres millones de pares, y mantiene presencia internacional en mercados como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador y varios países de Centroamérica. Las operaciones internacionales representan cerca del 10 % del negocio total de la compañía.