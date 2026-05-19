Para millones de colombianos, la inflación no solo afecta el precio de los alimentos o los servicios públicos. También puede terminar impactando directamente la cuota mensual de su vivienda. Cada vez que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cambia, también se mueve la UVR, un indicador financiero que sigue siendo clave para créditos hipotecarios, leasing habitacional y algunos proyectos inmobiliarios en Colombia.
Por eso, la actualización que acaba de publicar el Banco de la República vuelve a poner atención sobre una cifra que muchas personas escuchan, pero pocas entienden completamente: la Unidad de Valor Real (UVR).
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La Junta Directiva del Banco de la República definió los nuevos valores de la UVR que estarán vigentes entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026, luego de conocerse que la inflación mensual de abril fue de 0,78 %.
La decisión implica que la UVR seguirá aumentando gradualmente durante las próximas semanas, un movimiento que puede reflejarse en las cuotas de miles de créditos de vivienda indexados a este indicador.
Qué es la UVR y por qué afecta créditos de vivienda
La UVR es una unidad de medida creada en Colombia para actualizar obligaciones financieras de acuerdo con la inflación.
En términos simples, funciona como un valor que sube o baja dependiendo del comportamiento de los precios en la economía. Si la inflación aumenta, la UVR también lo hace.
Ese sistema se usa principalmente en créditos hipotecarios y leasing habitacional porque permite que las entidades financieras ajusten las cuotas y saldos de deuda conforme cambia el costo de vida.
Por ejemplo, una persona que tenga un crédito hipotecario en UVR puede notar que su cuota mensual aumenta incluso si mantiene la misma tasa de interés, precisamente porque el valor de la UVR sigue creciendo con la inflación.
La lógica detrás del sistema es proteger el valor real del dinero en el tiempo, aunque para muchos hogares eso también significa asumir cuotas más altas cuando la inflación sube.
Los nuevos valores de la UVR definidos por el Banco de la República
Según el boletín publicado por el Banco de la República, el valor de la UVR al 15 de mayo de 2026 quedó en $410,5604. A partir de allí, el indicador seguirá aumentando diariamente hasta llegar a $413,7628 el próximo 15 de junio de 2026.
El ajuste se produce después de que el IPC de abril registrara una variación mensual de 0,78 %, dato que sirve como base para calcular la actualización de la UVR.
La variación anual del indicador también se mantiene elevada. Según la tabla divulgada por el Banco de la República, la UVR mostrará incrementos anuales que oscilan entre 5,56 % y 5,68 % durante el periodo analizado.
Aunque el aumento diario parece pequeño, el efecto acumulado sí puede sentirse en créditos de largo plazo.
Por ejemplo, una persona con un crédito hipotecario en UVR cuya cuota esté calculada sobre 1.000 UVR verá ajustes graduales conforme el valor diario de esa unidad aumente.
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Eso significa que incluso sin cambiar las condiciones originales del préstamo, el valor en pesos de la cuota mensual puede subir por efecto de la inflación.
En contraste, quienes tienen créditos hipotecarios en pesos a tasa fija normalmente no sienten directamente estos movimientos porque la cuota permanece estable durante el plazo pactado.
Precisamente por eso, durante los últimos años muchos compradores de vivienda han preferido financiarse en pesos y no en UVR, especialmente en periodos de alta inflación.
Revise aquí el Boletín de la Junta Directiva del Banco de la República sobre la actualización de la UVR.