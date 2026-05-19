El subsidio de $230.000 que propone Paloma Valencia para millones de colombianos: así funcionaría 

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, los subsidios sociales volvieron a ubicarse en el centro del debate político y económico, especialmente aquellas que hacen los candidatos que son favoritos en las encuestas.
Lea también: DIAN hizo aclaración clave para quienes reciben plata desde el exterior: lo que sí cuenta para impuestos
En un país donde millones de adultos mayores sobreviven sin pensión y dependen de ayudas estatales para cubrir alimentación, medicamentos y servicios básicos, las propuestas de los candidatos sobre transferencias económicas empiezan a convertirse en uno de los temas más sensibles para los votantes.
En medio de esa discusión, una de las propuestas que más atención está generando es la de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien planteó mantener un subsidio mínimo de $230.000 para adultos mayores pobres e incluso ampliarlo progresivamente hasta cubrir la línea de pobreza en cada territorio.
La propuesta de Paloma Valencia para ampliar el subsidio
La propuesta cobra relevancia porque el actual subsidio Colombia Mayor —que hoy beneficia a más de 1,6 millones de personas vulnerables— ha estado estrechamente ligado al futuro de la reforma pensional impulsada por el gobierno Petro. Valencia, en cambio, propone que el programa continúe y se expanda sin depender de reformas pendientes ni de procesos judiciales.
“Ningún adulto mayor pobre quedará sin subsidio, con un monto mínimo de $230.000 pesos que aumentará gradualmente hasta cubrir la línea de pobreza en cada territorio”, señala el programa de propuestas de la candidata presidencial. El documento agrega además que ese compromiso sería “incondicional” y que “el Estado no abandona a sus viejos”.
Actualmente, Colombia Mayor es el principal programa de transferencias para adultos mayores en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad que no reciben pensión.
El subsidio entrega hoy $230.000 mensuales para los beneficiarios cobijados bajo los ajustes implementados por el Gobierno nacional, una cifra que representa un incremento importante frente a los $80.000 que recibían muchos beneficiarios al inicio del gobierno de Gustavo Petro.
Puede interesarle: La nueva alerta para empresas colombianas por alzas arancelarias y costos de importación
El programa está dirigido principalmente a adultos mayores vulnerables que no reciben pensión ni adelantan trámites para obtenerla. También deben estar registrados en el Sisbén IV dentro de los grupos A, B o C1 y demostrar que no cuentan con ingresos suficientes para subsistir. Sin embargo, cumplir esas condiciones no garantiza el acceso inmediato al beneficio.
Hoy, el ingreso a Colombia Mayor depende de la disponibilidad presupuestal y de los cupos asignados por Prosperidad Social en cada municipio, razón por la cual miles de adultos mayores permanecen en listas de espera pese a cumplir requisitos.
La propuesta de Paloma Valencia apunta precisamente a ampliar esa cobertura. En su programa presidencial, la candidata plantea un subsidio para “3 millones de adultos vulnerables”, casi duplicando el número actual de beneficiarios.
Además de mantener un piso mínimo de $230.000 mensuales, la idea contempla aumentar gradualmente el monto dependiendo de la línea de pobreza de cada región del país. En términos prácticos, eso significaría que el subsidio podría ajustarse con el tiempo según el costo de vida y las condiciones económicas de cada territorio.
Por ejemplo, un adulto mayor vulnerable que vive únicamente de subsidios en una ciudad donde el costo de alimentación y vivienda es más alto podría eventualmente recibir un apoyo mayor al actual si el esquema propuesto avanza hacia un modelo territorial.
Uno de los puntos políticamente más relevantes de la propuesta es que busca desligar el subsidio del debate sobre la reforma pensional. Durante los últimos meses, distintos sectores advirtieron que la continuidad y expansión de subsidios para adultos mayores dependía parcialmente de la implementación de esa reforma.
También puede leer: La nueva fiebre inmobiliaria de colombianos ya no está en Miami: ahora miran hacia Europa
La propuesta de Valencia intenta enviar un mensaje distinto: que el subsidio pueda mantenerse y crecer incluso si la reforma enfrenta obstáculos políticos o judiciales.