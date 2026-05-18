Iván Cepeda busca acercamientos con empresarios y alista reunión con el Consejo Gremial

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que su campaña buscará construir acuerdos con distintos sectores políticos, empresariales y sociales del país, y anunció que alista una reunión con el Consejo Gremial Nacional para dialogar sobre economía, reformas y transición energética.
En entrevista con Noticias RCN, Cepeda afirmó que una de las bases de su propuesta presidencial será la construcción de un “acuerdo nacional” que permita enfrentar problemas como la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción, las reformas sociales y la situación fiscal del país.
“Hay un método muy sencillo de abordarlos, como todo: hacer una mesa en la que estén los sectores estratégicos del país”, señaló el senador durante la conversación con el director del noticiero, José Manuel Acevedo.
El dirigente del Pacto Histórico aseguró que uno de los ejemplos de concertación durante el actual gobierno ha sido el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Fedegán para la compra de tierras destinadas a campesinos en el marco de la reforma agraria.
Cepeda defendió los avances del Gobierno de Gustavo Petro en esta materia y aseguró que ya hay 750.000 hectáreas en proceso de entrega al campesinado, provenientes de compras a grandes propietarios y de predios administrados por la SAE y el Fondo de Víctimas.
Según explicó, solo en el departamento del Cesar se habrían entregado 38.000 hectáreas, mientras que en el gobierno de Iván Duque se entregaron 17.000 hectáreas en todo el país. “No ha habido un solo caso de expropiación ni de violencia en la repartición de tierras”, afirmó.
El candidato también defendió la continuidad de las reformas impulsadas por el actual gobierno, entre ellas la laboral y la pensional, y planteó la necesidad de concertar cambios en el sistema de salud. Además, propuso fortalecer programas sociales como la renta ciudadana y apoyos dirigidos a jóvenes, adultos mayores y líderes sociales.
En materia de paz y seguridad, Cepeda insistió en la necesidad de avanzar hacia acuerdos concretos con grupos armados ilegales. Sobre los diálogos con el ELN, afirmó que “ya es un momento necesario de que esos diálogos terminen en acuerdos” y sostuvo que Colombia no puede seguir normalizando décadas de conflicto armado.
“Buscar la paz no es un crimen”, afirmó el senador, quien además defendió la política de “paz total” y señaló que la Constitución reconoce la paz como un deber de los ciudadanos y del Estado.
Cepeda también habló sobre la posibilidad de convocar una constituyente, aunque aclaró que se trata de un mecanismo contemplado en la Constitución que solo podría avanzar si existe un amplio consenso nacional.
“La constituyente es un mecanismo que está consagrado en nuestra Constitución. Los ciudadanos tienen derecho a pedirlo”, señaló.
En el frente económico, el candidato aseguró que mantendrá diálogo permanente con empresarios y gremios si llega a la Presidencia. Según dijo, el crecimiento de utilidades empresariales durante el actual gobierno demostraría que las políticas sociales no afectan el crecimiento económico.
“Aumentar salarios, hacer programas sociales y desarrollar la reforma agraria no ha destruido el crecimiento económico, sino que lo ha incentivado”, sostuvo.
Finalmente, Cepeda reiteró su respaldo a la transición energética y aseguró que las decisiones sobre este proceso deberán construirse mediante concertación con el sector empresarial.