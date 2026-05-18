Gobierno Petro reconoce riesgo de inminente ‘apagón’ en Colombia por fenómeno de El Niño

El Ministerio de Minas y Energía reconoció que hay un riesgo inminente de que el país no tenga la capacidad suficiente para prestar el servicio de energía ante el fenómeno de El Niño.
Valora Analitik conoció un documento en el que la cartera le solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ajustar urgentemente las reglas de la subasta para ampliar la base de generadores habilitados.
Además, llamó a actualizar los cálculos con el precio de escasez de abril. El ministro Edwin Palma sostiene ahora la urgencia de ampliar la base de participantes en la subasta, especialmente ante la alerta de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que prevé una probabilidad del 95 % de un nuevo fenómeno de El Niño a partir de junio de 2026.
Según explicó, este escenario climático adverso, sumado al déficit de energía firme (ENFICC) ya identificado, aumenta de manera significativa el riesgo de que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) no tenga suficiente capacidad de generación para cubrir la demanda de energía del país durante el próximo año.
En resumen, lanzó una alerta de crisis energética bajo tres argumentos: normas obsoletas, un choque externo de precios mal cronometrado y una sequía que se viene.
El cambio de posición de la cartera llama la atención porque solo un día antes, el ministro descartó un apagón por el Fenómeno de El Niño. Desde Barranquilla, el alto funcionario sostuvo que esto se lograría si cada uno de los sectores “coopera” con las recomendaciones que han sido entregadas desde el Gobierno Nacional.
“No va a haber apagón. Si cooperamos y trabajamos en equipo todo el mundo tendrá garantizado energía y gas, pero también necesitamos que los usuarios se comprometan”, manifestó.
Según los datos más recientes, el fenómeno podría comenzar a finales de junio y extenderse hasta diciembre, pero en la región andina las condiciones climáticas podrían coincidir con la temporada seca de comienzos de 2027.
El Gobierno entregó las previsiones meteorológicas, que apuntan a que El Fenómeno de El Niño está más cerca de lo esperado. El pronóstico hecho en los primeros días de mayo arrojó altas temperaturas en distintas regiones del país y pocas lluvias. Por ello, las entidades a cargo, Ideam, UNGRD y Ministerio de Ambiente llamaron a tomar medidas preventivas de forma inmediata.
El reporte evidencia que la región Caribe e Insular ha sido una de las más afectadas, registrando olas de calor con temperaturas por encima de los promedios históricos. Ciudades como Valledupar alcanzaron 38.4 °C, con una anomalía de +4.2 °C, mientras que Santa Marta llegó a 37.2 °C (+4.0 °C).
Para conocer la resolución completa puede descargarla aquí.