Entrevista | Diaco advierte sobreoferta mundial de acero y pide medidas para proteger la industria colombiana

Desde hace un tiempo, el sector siderúrgico en Colombia se ha enfrentado a un panorama desafiante marcado por la desaceleración de algunos segmentos de la construcción, el aumento de costos logísticos y la presión de las importaciones de acero provenientes principalmente de China.
Pero no solo eso, pues la sobrecapacidad productiva ha intensificado la competencia y elevado las preocupaciones sobre la protección de la producción nacional.
Lo anterior fue advertido por Mauro de Castro, country manager de Diaco, quien en conversación con Valora Analitik contó que actualmente existe en el mundo una sobrecapacidad de más de 700 millones de toneladas de acero que no encuentran demanda, situación que está impactando directamente a mercados como América Latina y Colombia.
“A medida que esa sobreoferta está presente, representa una amenaza para los países que tienen menos protecciones o que son menos competitivos”, afirmó de Castro.
De acuerdo con el ejecutivo, la región se ha convertido en un destino de entrada para materiales importados, especialmente desde China, lo que representa un riesgo para la industrialización regional.
Ante ese escenario, insistió en la necesidad de fortalecer medidas que permitan proteger a la industria nacional frente a prácticas de competencia desleal. “Hay que comprender y de alguna manera protegerse de la amenaza de la sobreoferta del acero y de los incentivos y subsidios que están por detrás”.
Por lo anterior, advirtió que “necesitamos medidas y el entendimiento del Gobierno de que son necesarias acciones para que la capacidad de producción en el país no disminuya”.
Otro tema de coyuntura son los conflictos geopolíticos, que están reflejándose en los costos del sector. “Vemos el incremento en los fletes globales. Poco a poco vamos sintiendo como estas cosas van afectando a nuestras ecuaciones de costos y como esto va reflejando en el precio que se ve en Colombia”, expuso el country manager de Diaco.
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Así le fue a Diaco en 2025 y proyecciones para 2026
Pese al entorno desafiante, el 2025 fue un año “de muchos aprendizajes” para la compañía, marcado por ajustes para responder a la dinámica del mercado y entender mejor el comportamiento de las importaciones.
Además, indicó que el arranque de 2026 ha mostrado una dinámica “bastante fuerte”, lo que les ha permitido mantener planes de inversión y crecimiento en el país.
En materia de inversiones, de Castro explicó que Diaco continuará enfocando su Capex en eficiencias operativas, logística y sostenibilidad. Entre los avances recientes destacó la obtención de la declaración ambiental de producto para todo el portafolio de acero destinado a construcción, certificación que permite medir y auditar el impacto ambiental de los materiales utilizados en edificaciones.
Finalmente, frente al panorama político y la cercanía de las elecciones presidenciales, el ejecutivo señaló que la prioridad del sector es que las políticas de protección industrial se conviertan en políticas de Estado orientadas a fortalecer la reindustrialización del país, teniendo en cuenta que “el acero es la base de la industria”.