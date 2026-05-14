Recuperar y potenciar Mi Casa Ya, entre las propuestas de Camacol al próximo Presidente para recuperar el sector

Desde hoy 14 hasta mañana 15 de Mayo, se celebra el Congreso Camacol Verde en Medellín y, en el marco del evento, Guillermo Herrera, presidente del gremio, expuso algunas de las propuesta que le presentarán al próximo Gobierno que llegue a la Casa de Nariño.
Y es que según se ha revelado, Colombia enfrenta un déficit habitacional de 2,07 millones de hogares, lo que según Camacol, requiere construir cerca de 465.000 viviendas anuales entre 2025 y 2035.
En conversación con Valora Analitik, Herrera mencionó cuáles son esas propuesta que serán presentadas el próximo 20 de mayo en Bogotá, justo unos días antes de la primera vuelta presidencial.
Como dato adicional, el libro de propuestas cuenta además con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Así, la primera se relaciona con facilitar a los hogares de menores ingresos el acceso para la adquisición de vivienda nueva, es decir, recuperar Mi Casa Ya. “Fue un programa que siempre había funcionado muy bien y que permitió que más de 360.000 familias en Colombia pudieran comprar vivienda o pagando una cuota incluso un menor a lo que pagaban por un arriendo”.
A detalle, reveló que “esta va a ser una versión mucho más barata para el Gobierno Nacional, manteniendo las condiciones de focalización en los hogares más pobres”.
Lo segundo tiene que ver con impulsar diferentes condiciones para que los hogares puedan acceder a crédito hipotecario, sobre todo los hogares jóvenes y los hogares de la clase media.
En ese orden, considera relevante “recuperar el ahorro y los beneficios que tenía el ahorro en Colombia para comprar vivienda, como las cuentas Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC), que desafortunadamente hoy ya no son atractivas para que los colombianos ahorren para comprar vivienda”.
Adicionalmente, el presidente de Camacol afirmó que es hora de pensar en nuevos esquemas de vivienda y negocios inmobiliarios, es decir, que no solamente estén diseñados para que los hogares compren, sino para que también puedan arrendar.
Y, finalmente, aprovechar las ventajas o las oportunidades que se genera con el ingreso de remesas al país. “Ya con la evidencia que tenemos de que por lo menos el 10 % de las viviendas que se venden en el país, las están comprando o colombianos que viven por fuera, o extranjeros que no residen en Colombia”.
Así las cosas, el gremio se muestra optimista, considerando que “la mayoría de los candidatos a la Presidencia de Colombia coinciden en la necesidad de reactivar el sector constructor por lo que representa en términos de progreso para las familias, desarrollo social, pero también en la generación de ingresos, empleo y multiplicador de la economía”, concluyó Guillermo Herrera, presidente de Camacol.
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