Claro presentó en Medellín Cyber Security Operations Center para fortalecer la ciberseguridad empresarial

La ciberseguridad se consolidó como una prioridad estratégica para las empresas colombianas, y en respuesta a esa demanda, Claro empresas anunció el robustecimiento de su Cyber Security Operations Center (CSOC).
Este es un centro especializado de ciberseguridad, diseñado para ofrecer monitoreo, detección, contención y respuesta continua ante amenazas digitales, con el enfoque de proteger la continuidad del negocio de las empresas colombianas.
Y es que según menciona Claro, Colombia ocupa el cuarto lugar entre los países más atacados de Latinoamérica. Según el Índice de Inteligencia de Amenazas X-Force 2025 de IBM, las organizaciones enfrentan un entorno de riesgo creciente que impacta directamente su operación, reputación y resultados financieros.
Adicionalmente, de acuerdo con el más reciente informe de IBM sobre el costo de una filtración de datos, el impacto promedio en América Latina alcanza los US$2,51 millones por incidente.
“El entorno digital exige una evolución en la forma como las empresas gestionan el riesgo, la ciberseguridad dejó de ser un componente técnico para convertirse en un habilitador de crecimiento sostenible”, afirmó María Luisa Escolar, directora Unidad Mercado Corporativo de Claro Colombia.
¿En qué consiste el Cyber Security Operations Center de Claro Empresas?
El CSOC de Claro Empresas opera bajo un modelo de vigilancia continua, apoyado en personal especializado y tecnologías avanzadas que permiten identificar y gestionar riesgos cibernéticos, mejorar los tiempos de respuesta ante incidentes y fortalecer la protección del entorno digital de las organizaciones. Además, centraliza información de diferentes entornos tecnológicos para brindar una visión integral de ciberseguridad.
A diferencia de los esquemas tradicionales basados únicamente en herramientas aisladas, el CSOC de Claro Empresas integra monitoreo continuo, gestión de incidentes y acompañamiento estratégico, uso de IA para la seguridad, transformando datos técnicos en decisiones ejecutivas orientadas a minimizar riesgos y mantener la continuidad del negocio, reduciendo el tiempo de detección, la priorización inteligente de alertas y la capacidad de contención temprana.
Finalmente, cabe resaltar que Claro Empresas ha invertido más de $15.000 millones en el último año para robustecer la infraestructura de ciberseguridad en Colombia, “una apuesta orientada a elevar la resiliencia operacional de compañías locales. Buscamos democratizar el acceso a soluciones de nivel mundial para Pyme y grandes corporaciones”, concluyó Escolar.