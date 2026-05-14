El próximo 19 de mayo, expertos técnicos, entidades públicas y actores clave del ecosistema de vivienda se reunirán para conversar sobre el presente y futuro de este mercado en el país.
El foro ‘Colombia Fintech 2026-2030: El futuro de la vivienda usada en el país’ se llevará a cabo en la Universidad EAN, en Bogotá, a las 8:00 a. m. El espacio es convocado por Colombia Fintech y Habi, en colaboración con ANIF y con Valora Analitik como media partner.
Durante el evento se presentarán los resultados del primer gran estudio sobre el impacto de la vivienda usada en el país, como insumo para enriquecer el debate con evidencia, datos y propuestas de largo plazo.
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Además, de poner el foco en cómo este segmento se está consolidando como uno de los motores claves del desarrollo económico y del bienestar financiero en el territorio nacional.
En esa misma línea, el espacio busca poner sobre la mesa los retos y oportunidades del sector inmobiliario, el papel de las plataformas digitales y el impacto que este mercado tiene sobre el crecimiento de la economía y la inclusión financiera.
Para hacer parte del evento, regístrese en el siguiente enlace: https://form.typeform.com/to/IxHQyRVW