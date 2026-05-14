Exponegocios 2026 proyecta visibilizar el talento del Valle y fortalecer la mentalidad empresarial

Exponegocios 2026 se consolida como un espacio para fortalecer la mentalidad empresarial, visibilizar el talento del Valle del Cauca y reflexionar sobre la necesidad de creer más en la región, en su capital social y en las herramientas que hoy permiten a las empresas evolucionar y crecer en entornos cambiantes.
Organizado por la Cámara de Comercio de Cali, y con Valora Analitik como medio aliado, Exponegocios es el epicentro de la transformación y mentalidad, donde se reunirán empresarios, directivos y emprendedores alrededor de historias reales de construcción empresarial, innovación, liderazgo y transformación, con una agenda que conecta tecnología, cultura, territorio y visión de largo plazo.
“El propósito de Exponegocios es ayudar a los empresarios a leer mejor el entorno, a confiar en sus capacidades y a entender que el crecimiento también pasa por fortalecer la mentalidad, el liderazgo y la conexión con el territorio”, señaló María del Mar Palau, presidenta de la Cámara de Comercio de Cali.
Tecnología, liderazgo y visión de futuro
Exponegocios 2026 contará con la participación de Lital Marom, visionaria global en inteligencia artificial, quien abordará cómo la tecnología, los modelos de negocio basados en plataformas y el pensamiento exponencial están redefiniendo la competitividad empresarial.
A su visión se suma la reflexión académica de Antonini de Jiménez, doctor en Economía por la LSE, quien invitará a repensar la libertad económica, la toma de decisiones y el liderazgo en tiempos de transformación.
“Vamos a tener un auditorio lleno de emprendedores como yo. Como saben, la inteligencia artificial está cambiando por completo las reglas del juego: cómo trabajamos, cómo creamos valor y cómo las hacemos crecer de forma sostenible. Todo está cambiando en tiempo real y muy rápido”, anunció Lital Marom.
Al tiempo, agregó: “Voy a guiarlos a través de todo lo que necesitan saber, no sólo para construir un negocio exitoso, sino para escalarlo de manera sostenible. Porque todos estos cambios impactan a sus clientes, a sus operaciones, a sus riesgos y a los marcos de control que necesitan implementar. También voy a compartir Framework de innovación, que les ayudará a construir de forma inteligente y escalar rápidamente”.
Como parte de las novedades de esta edición, se confirma además la charla virtual de Rigoberto Urán, deportista y empresario colombiano, quien compartirá una conversación inspiracional sobre disciplina, resiliencia y mentalidad para construir proyectos sostenibles, conectando el mundo del deporte con el empresarial.
Este espacio lo compartirá con los emprendedores e influenciadores Karen Carvajalino y Armando Ortiz, “El Mindo”, quienes hablarán del potencial del Valle del Cauca.
Cultura, identidad y conversación estratégica
La agenda también integrará la mirada cultural como motor de liderazgo. El artista colombiano Yuri Buenaventura será entrevistado por la periodista Vanessa de la Torre, en una conversación musical sobre identidad, creatividad y resiliencia, y cómo estos elementos influyen en el alto desempeño, la toma de decisiones y la construcción de proyectos de largo plazo.
“Creer en la región también implica reconocer nuestro talento, nuestra cultura y nuestra capacidad de construir empresa desde lo que somos”, destacó María del Mar.
Historias que muestran que sí es posible crecer desde el Valle
La agenda de Exponegocios 2026 está construida alrededor de empresarios y líderes que representan los tres motores estratégicos de la Cámara de Comercio de Cali, y que demuestran cómo se puede crear empresa, innovar y escalar desde la región:
Pioneros Globales: Dropi, plataforma de comercio electrónico liderada por Luis Alberto Ramos, es ejemplo de cómo una empresa nacida en el Valle puede escalar modelos digitales y competir en mercados globales.
Dinamizadores Regionales: Battaua, empresa del sector de belleza y ciencias de la vida, liderada por Heidy Parra, muestra cómo fortalecer capacidades productivas y comerciales permite crecer de manera sostenible y conectarse con nuevos mercados.
Habilidades que transforman: La Poción, empresa multilatina fundada por Angélica Quintero, representa el poder de las redes, la colaboración y la construcción de marca con identidad para escalar negocios desde lo local.
Así las cosas, con Exponegocios 2026, la Cámara de Comercio de Cali reafirma su apuesta de impulsar a las empresas que mueven la economía local, fortalecer el capital social y conectar a los empresarios del Valle con el mundo.