Congreso Camacol Verde trazará hoja de ruta para la construcción sostenible en Colombia

El Congreso Camacol Verde 2026, que se realizará el 14 y 15 de mayo en el Hotel Intercontinental de Medellín, será el escenario donde el sector edificador colombiano le presentará al próximo gobierno propuestas para articular la vivienda con una visión más amplia de ciudades sostenibles y que trascienden.
La agenda incluye propuestas sobre ordenamiento territorial, nuevos modelos de transformación urbana, acciones para contrarrestar la transición climática y modelos de negocio con visión de largo plazo.
Cabe resaltar que el país es hoy el número uno en el mundo en certificaciones EDGE, con 25,5 millones de metros cuadrados certificados, superando a marzo de 2026 mercados como India, México y Vietnam, según cifras de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Sin embargo, para el gremio, este logro es solo el punto de partida.
De hecho, el 73 % de las aproximadamente 364.000 viviendas certificadas corresponde a Vivienda de Interés Social (VIS). Entre 2019 y 2025, estas edificaciones han permitido ahorros significativos en agua y energía, además de evitar miles de toneladas de emisiones de CO2.
En otra línea, hoy más del 80 % de los colombianos vive en ciudades, y se estima que esta cifra seguirá creciendo. Además, Colombia enfrenta un déficit habitacional de 2,07 millones de hogares y requiere construir cerca de 465.000 viviendas anuales entre 2025 y 2035.
En este escenario, el gremio advierte que el reto no es solo construir más, sino construir mejor y, sobre todo, planear mejor.
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Agenda 2026-2030
En el marco del cuarto Congreso Camacol Verde, el gremio presentará una agenda para el periodo 2026-2030 enfocada en:
- Modernización institucional y eficiencia en trámites: digitalización de licencias, interoperabilidad y fortalecimiento institucional.
- Armonización regulatoria: integración de normas técnicas para reducir sobrecostos y mejorar la productividad.
- Industrialización de la construcción: impulso a sistemas prefabricados para responder a la demanda de vivienda y mejorar la eficiencia del sector.
Así, el Congreso Camacol Verde 2026, bajo el lema “Ciudades que inspiran y trascienden”, reunirá a líderes internacionales que están redefiniendo la sostenibilidad y el desarrollo urbano en el mundo.
Entre los invitados se destacan Martha Thorne, exdirectora del Premio Pritzker y una de las voces más influyentes en arquitectura mundial; Gonzalo Muñoz, cofundador de TriCiclos, ganador del premio The Circulars —el “Óscar de la Economía Circular”— y High-Level Climate Action Champion de la ONU; Hubert Klumpner, cofundador de Urbanthinktank_next y catedrático de ETH Zurich, referente global en urbanismo para contextos vulnerables; Pedro Nicolás Vottero, secretario de Economía Circular y Empleo Verde de Córdoba (Argentina); y Mar Gómez, directora meteorológica de ElTiempo.es (España).
La agenda contará con Germán Monge (IDOM), Daniel Buritićá (Solve Next), María Paula Duque (Microsoft Latinoamérica) y Santiago Arango (Universidad Nacional de Colombia), quienes abordarán temas de innovación, ciencia climática y desarrollo urbano.
Por su parte, la apertura estará a cargo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el presidente de Camacol, Guillermo Herrera; y el embajador de Suiza en Colombia, Eric Mayoraz.