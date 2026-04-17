Camacol Bogotá – Cundinamarca alerta al próximo Gobierno: desistimientos de viviendas y costos e informalidad del sector

Camacol Bogotá & Cundinamarca cerró su Asamblea Anual con un diagnóstico preocupante y una hoja de ruta para quien llegue a la Casa de Nariño en 2026.
Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, usó el espacio para trazar el estado crítico del mercado de vivienda y anticipar las propuestas que el gremio llevará a los candidatos presidenciales.
El primer foco de alerta fue el volumen de desistimientos en vivienda de interés social. Según las cifras presentadas por Herrera, las unidades acumuladas de desistimientos en el segmento VIS ascienden a 32.002 viviendas y 9.669 VIP.
Dos factores explican el fenómeno: “La parálisis del programa Mi Casa Ya y los nuevos requisitos que terminaron afectando a familias que ya estaban en proceso de compra”, dijo Herrera en la asamblea donde Valora Analitik fue medio aliado.
Sus efectos se distribuyen en cuatro frentes: encarecimiento del arriendo ante la menor oferta de vivienda nueva, inflación persistente en el mercado inmobiliario, destrucción de empleo formal e informalización del sector, y caída de la inversión en construcción residencial.
Salario mínimo y MiPymes: la presión sobre los costos
Frente al impacto del alza del salario mínimo, el presidente del gremio fue preciso: los costos de construcción para un proyecto nuevo se incrementarían entre 10 % y 15 %. El dato cobra especial relevancia si se considera que el 90 % de las empresas del sector son MiPymes, con menor capacidad de absorber ese tipo de choques.
Herrera también advirtió sobre lo que calificó como el problema más importante del sector: la carrera perdida contra la informalidad urbana. Citó un informe de la Cepal de 2024 que registra un estancamiento en la reducción de asentamientos precarios en la región, una señal de que la política de vivienda formal no está ganando terreno frente al crecimiento informal de las ciudades.
Cinco propuestas para el próximo gobierno
Con ese diagnóstico sobre la mesa, Camacol anunció que prepara una propuesta formal de política de vivienda dirigida a los candidatos presidenciales. Herrera presentó cinco ejes iniciales, pero la lista se ampliará:
El primero es una versión renovada de Mi Casa Ya —denominada Mi Casa Ya 2.0— diseñada para reducir el costo fiscal para el Estado y ampliar la cobertura a más hogares. El segundo es un programa de reactivación que incluya cobertura a la tasa tanto para vivienda VIS como no VIS. El tercero apunta a recuperar los incentivos de las cuentas AFC y otros instrumentos orientados a fortalecer el ahorro y facilitar la compra de vivienda. El cuarto promueve nuevos modelos de negocio, en particular el arrendamiento especializado y la internacionalización del sector. El quinto plantea apostar por ciudades ordenadas y sostenibles, con habilitación de suelo urbanizable e incentivos de renovación urbana.
Nueva Junta Directiva 2026-2027
En paralelo al debate sectorial, la Asamblea eligió los 16 integrantes de la nueva Junta Directiva de Camacol Bogotá y Cundinamarca para el periodo 2026-2027, con la participación de más de 620 empresarios.
El gremio destacó que la nueva conformación busca fortalecer la representación de toda la cadena de valor del sector edificador de cara a los retos del próximo bienio.