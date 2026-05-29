Las propuestas sectoriales de Iván Cepeda Castro en materia de infraestructura y movilidad están directamente ligadas al desarrollo rural y a la democratización de los territorios, bajo el concepto de lo que llamada una revolución pacífica de transformación social que responda al clamor del pueblo desde las regiones.
La visión planteada en su documento programático establece que la transformación territorial tiene que traducirse, entre otras condiciones económicas, en el acceso universal al agua potable y el saneamiento básico, en vivienda digna, en una amplia red de vías terciarias y en el mejoramiento real de hospitales, centros de salud y escuelas.
Caminos comunitarios y reforma a la contratación pública, en el plan de Iván Cepeda para la infraestructura
La principal apuesta vial es el Plan Nacional de Construcción de vías terciarias, herramientas definidas como vías para la paz dirigidas a llevar maquinaria, ingeniería y trabajo colectivo a los zonas alejadas del país.
Este proyecto busca que los campesinos que habitan en el campo puedan sacar los frutos de su cosecha sin intermediarios.
Para la ejecución de estas obras, se propone una modificación estructural en las reglas de juego legales, señalando que el estatuto actual de contratación, que es la Ley 80 de 1993, «está hecha para grandes contratistas y no para las organizaciones comunitarias».
El programa propone transformar dicho marco normativo por un régimen simplificado, pedagógico y comunitario que permita a las Juntas de Acción Comunal pavimentar sus calles y a los colectivos locales ejecutar directamente las obras de infraestructura complementaria.
En el ámbito del transporte y la movilidad urbana y regional, el programa se orienta hacia la sostenibilidad ambiental y la intermodalidad.
Para lograrlo, propone de manera literal revivir el ferrocarril y las líneas férreas como un sistema limpio de transporte, además de impulsar el transporte fluvial y la creación de caminos comunitarios como alternativas ecológicas de movilidad regional.
En las costas del Pacífico, el plan contempla la ampliación de puertos populares y comunitarios orientados a potenciar la pesca artesanal, junto con un control fiscal y de seguridad estricto en puertos, aeropuertos y aduanas para combatir el lavado de activos y el contrabando.
Finalmente, en su Plan Nacional de Infraestructura plantea modernizar la vía Panamericana y conectar a Popayán con el oceáno Pacífico.