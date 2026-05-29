Bolsa de Colombia cerró mayo entre las menos valorizadas de la región; Ecopetrol crece 42,25 % en el año

A pesar de algunas valorizaciones marcadas en las últimas sesiones de este mes, la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) no logró recuperarse en mayo y cerró con una contracción de 0,05 %.
A pesar de que en la primera parte del año el mercado accionario local todavía arrastraba parte del impulso que tuvo el año pasado, los dos últimos meses (abril y mayo) su principal índice, el MSCI Colcap cerró en negativo, afectando su ganancia acumulada.
Esto quiere decir que, entre enero y mayo de 2026, la bolsa local registra una valorización de 5,27 %, entre las más bajas de la región. De hecho, la bvc solo crece más que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (3,76 %), y la Bolsa de Comercio de Santiago (2,93 %).
Al ver el ranking de los mercados que más crecen, el primer lugar lo tiene la Bolsa de Valores de Lima, que se valoriza 25,55 % en los primeros cinco meses del año, seguidos por los dos principales índices de la Bolsa de Nueva York.
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Así se mueven otros índices bursátiles regionales
El índice Nasdaq, que agrupa principalmente a empresas tecnológicas, que acumula un crecimiento de 20,18 %, mientras que el S&P500 sube 10,65 % a mayo de 2026.
Por otro lado, la Bolsa de Valores de Brasil (B3), arroja una variación positiva de 7,86 % y finalmente la Bolsa Mexicana de Valores cerró el quinto mes del año con un alza de 6,65 %.
Acciones locales más destacadas en el año
Al hacer zoom a los títulos que componen el MSCI Colcap, solo tres acciones tienen crecimiento a doble dígito. La acción que más gana en la bvc es Ecopetrol, que entre enero y mayo tiene una fuerte valorización que llega a 42,25 %.
Detrás aparece su filial Interconexión Eléctrica, que a mayo gana 22,47 %; mientras que la acción de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que a pesar de su baja negociación este año acumula un aumento de 17,20 %.
La acción ordinaria de Grupo Cibest (Bancolombia) también tiene un comportamiento destacado, con un alza de 9,83 %, junto a la especie de la la bvc (8,97 %), el título de Grupo Aval (8,85 %) y Nutresa (8,69 %).
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